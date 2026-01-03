Obupani starši še vedno iščejo sina: 'Srečno novo leto, mama, rad te imam'

Arthur, sin Laetitie Brodard-Sitre, naj bi v baru praznoval svoj 17. rojstni dan. "Nekaj dni vnaprej je rezerviral veliko mizo s prijatelji. Silvestrovo je nameraval preživeti v Le Constellation," je za Reuters povedala pretresena mati.

V bolnišnici Sion ga ni mogla najti, veliko žrtev pa zaradi resnosti opeklin še niso identificirali. V upanju, da ga bodo našli, je dala vzorec DNK. "Ne morem spati. Edino, kar me tolaži, je zavest, da sem tukaj, da sem blizu, in takoj ko bom našla svojega sina, bom z njim," je dejala.

Za lokalni časopis Le Temps je povedala, da se je vrnila, da bi preverila, ali je Arthur v kateri od bolnišnic, medtem ko je njegov oče storil enako v Bernu. Starša ga za zdaj nista našla. "Živim nočno moro, pravo nočno moro. Sina bom bodisi našla v mrtvašnici bodisi v kritičnem stanju. Grozno je," je dejala.

Dodala je, da so nekatere Arthurjeve prijatelje našli z opeklinami, ki so prekrivale skoraj polovico njihovih teles. "Nimam besed, prestali so pekel," je dejala.