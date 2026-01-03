Naslovnica
Obupani starši še vedno iščejo sina: 'Srečno novo leto, mama, rad te imam'

Crans-Montana, 03. 01. 2026 07.14 pred 36 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.V.
Pogrežani Arthur

Med tistimi, ki obupano iščejo svoje najdražje po katastrofalnem požaru v švicarski Crans-Montani, je Laetitia Brodard-Sitre. Njen sin Arthur je namreč izginil v požaru. Malo po polnoči ji je poslal sporočilo: "Srečno novo leto, mama, rad te imam," nato pa se ni več oglasil.

Arthur, sin Laetitie Brodard-Sitre, naj bi v baru praznoval svoj 17. rojstni dan. "Nekaj dni vnaprej je rezerviral veliko mizo s prijatelji. Silvestrovo je nameraval preživeti v Le Constellation," je za Reuters povedala pretresena mati.

V bolnišnici Sion ga ni mogla najti, veliko žrtev pa zaradi resnosti opeklin še niso identificirali. V upanju, da ga bodo našli, je dala vzorec DNK. "Ne morem spati. Edino, kar me tolaži, je zavest, da sem tukaj, da sem blizu, in takoj ko bom našla svojega sina, bom z njim," je dejala.

Za lokalni časopis Le Temps je povedala, da se je vrnila, da bi preverila, ali je Arthur v kateri od bolnišnic, medtem ko je njegov oče storil enako v Bernu. Starša ga za zdaj nista našla. "Živim nočno moro, pravo nočno moro. Sina bom bodisi našla v mrtvašnici bodisi v kritičnem stanju. Grozno je," je dejala.

Dodala je, da so nekatere Arthurjeve prijatelje našli z opeklinami, ki so prekrivale skoraj polovico njihovih teles. "Nimam besed, prestali so pekel," je dejala.

Požar v Crans Montani
Požar v Crans Montani
FOTO: X

V obupanem klicu na pomoč je na Facebooku objavila tudi Arthurjevo fotografijo s sporočilom: "Moj sin Arthur Brodard, rojen 22. februarja 2009, je ena od žrtev požara v Crans-Montani. Ne vemo, ali je živ ali kje je, če imate kakršne koli informacije o tem, v katerih bolnišnicah je, me prosim kontaktirajte."

Švicarsko smučarsko središče Crans-Montana je na silvestrovo prizadela smrtonosna tragedija. Po navedbah švicarskih oblasti so bili najverjetnejši vzrok požara škropilniki, pritrjeni na steklenice šampanjca, ki so vneli strop, prekrit z akustično peno. Po doslej znanih informacijah je umrlo okoli 40 ljudi, še vsaj 115 pa je poškodovanih.

Podobna tragedija se je zgodila na silvestrovo leta 2001 v kavarni na Nizozemskem, kjer je umrlo 10 mladih, potem ko so ognjemeti zažgali vnetljive okraske. Marca lani je nočni klub v Severni Makedoniji zagorel, potem ko so iskre iz ognjemeta zažgale streho, pri čemer je umrlo najmanj 63 ljudi. Leta 2013 je v podobnih okoliščinah v Braziliji požar, povezan z ognjemetom, v nabito polnem nočnem klubu zahteval več kot 230 življenj.

švica požar arthur sin žrtev

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
03. 01. 2026 08.16
Največja nočna mora in najhujša tragedija,ki se ji bo vlekla do konca življenja,če je sin mrtev. Sočustvujem...
Odgovori
0 0
blue3dragon
03. 01. 2026 08.13
Hudo... Vendar pa, rojen 22.2. in je praznoval 17. rojstni dan?
Odgovori
0 0
waga7
03. 01. 2026 08.09
Če se z ognjem igraš… hudo
Odgovori
+2
2 0
anjerd
03. 01. 2026 08.08
Vecina teh lokalov ne ustreza standardom varnosti, ni zasilnih izhodov, avtomatskih gasilnikov, prevec ljudi, varnostniki pa ne ukrepajo. Na posnetku se vidi, da so se nosili na ramah in imeli prizgane svece. Plasticna pena na stropu tudi ne utreza pozarni varnosti. Take beznice vse zapreti, kje so inspektorji? Nedolgo nazaj se je nekaj podobnega zgodilo v Makedoniji. Tudi pri nas verjetno malo kateri lokal ustreza vsem standardom, glavno da se pije in na ta racun dela dobiček, ko pa pride do kaj takega, pa nobeden ni nic kriv.
Odgovori
+2
3 1
xxman.y
03. 01. 2026 08.06
Morajo počakat da ga identificirajo..
Odgovori
+1
2 1
