Obupani starši še vedno iščejo sina: 'Srečno novo leto, mama, rad te imam'

Arthur, sin Laetitie Brodard-Sitre, naj bi v baru praznoval svoj 17. rojstni dan. "Nekaj dni vnaprej je rezerviral veliko mizo s prijatelji. Silvestrovo je nameraval preživeti v Le Constellation," je za Reuters povedala pretresena mati.
V bolnišnici Sion ga ni mogla najti, veliko žrtev pa zaradi resnosti opeklin še niso identificirali. V upanju, da ga bodo našli, je dala vzorec DNK. "Ne morem spati. Edino, kar me tolaži, je zavest, da sem tukaj, da sem blizu, in takoj ko bom našla svojega sina, bom z njim," je dejala.
Za lokalni časopis Le Temps je povedala, da se je vrnila, da bi preverila, ali je Arthur v kateri od bolnišnic, medtem ko je njegov oče storil enako v Bernu. Starša ga za zdaj nista našla. "Živim nočno moro, pravo nočno moro. Sina bom bodisi našla v mrtvašnici bodisi v kritičnem stanju. Grozno je," je dejala.
Dodala je, da so nekatere Arthurjeve prijatelje našli z opeklinami, ki so prekrivale skoraj polovico njihovih teles. "Nimam besed, prestali so pekel," je dejala.
V obupanem klicu na pomoč je na Facebooku objavila tudi Arthurjevo fotografijo s sporočilom: "Moj sin Arthur Brodard, rojen 22. februarja 2009, je ena od žrtev požara v Crans-Montani. Ne vemo, ali je živ ali kje je, če imate kakršne koli informacije o tem, v katerih bolnišnicah je, me prosim kontaktirajte."
Švicarsko smučarsko središče Crans-Montana je na silvestrovo prizadela smrtonosna tragedija. Po navedbah švicarskih oblasti so bili najverjetnejši vzrok požara škropilniki, pritrjeni na steklenice šampanjca, ki so vneli strop, prekrit z akustično peno. Po doslej znanih informacijah je umrlo okoli 40 ljudi, še vsaj 115 pa je poškodovanih.
Podobna tragedija se je zgodila na silvestrovo leta 2001 v kavarni na Nizozemskem, kjer je umrlo 10 mladih, potem ko so ognjemeti zažgali vnetljive okraske. Marca lani je nočni klub v Severni Makedoniji zagorel, potem ko so iskre iz ognjemeta zažgale streho, pri čemer je umrlo najmanj 63 ljudi. Leta 2013 je v podobnih okoliščinah v Braziliji požar, povezan z ognjemetom, v nabito polnem nočnem klubu zahteval več kot 230 življenj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.