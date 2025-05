Obveščevalcem ukazali, naj okrepijo vohunjenje na Grenlandiji

Navodilo obveščevalnim agencijam nalaga, da na otoku, ki je pod upravo Danske, najdejo podpornike Trumpovemu naklepu, navaja časopis, ki se sklicuje na dva neimenovana državna uradnika ZDA.

Navodilo agencijam je izdala Tulsi Gabbard, ki želi za Trumpa pripraviti poročilo o gibanju za neodvisnost Grenlandije in odnos prebivalcev do ZDA in Trumpove namere o izkoriščanju tamkajšnjih naravnih virov. Okrepljeno vohunjenje poteka s sateliti, prestrezanjem komunikacij in vohuni na terenu, poleg Grenlandije pa zajema tudi Dansko.