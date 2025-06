Obveščevalci: Ocena o uspehu napada je pretirana. Trump besen: Lažne novice!

Ameriški predsednik Donald Trump se je po vzpostavitvi premirja med Iranom in Izraelom pohvalil, da so bile jedrske tarče v Iranu po ameriškem napadu "povsem uničene". "V čast mi je bilo uničiti vse jedrske objekte in ustaviti vojno," je sporočil v torek. Vendar pa ocene obveščevalnih agencij dvomijo v trditve administracije o "uničenem jedrskem programu". Neimenovani viri, ki naj bi bili seznanjeni z ocenami, so namreč razkrili, da naj bi bila škoda zgolj "površinska". Trump je zaradi poročanja o tem besen: "Lažne novice, lažni mediji! Vse je bilo uničeno."

Prve obveščevalne ocene Pentagona ameriškega napada na iranske jedrske objekte Fordo, Natanz in Isfahan dvomijo v trditve ameriške administracije, da je bil iranski jedrski program resnično uničen. Kot poroča BBC, viri, ki so seznanjeni z oceno obveščevalnih služb, trdijo, da so ostale jedrske centrifuge večinoma "nedotaknjene", udar pa da je bil omejen zgolj na nadzemne strukture.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Po napadu so zaprli vhode v dva jedrska objekta, uničen ali poškodovan pa je bil sicer tudi del infrastrukture. A velik del objektov, ki se nahaja pod zemljo, naj bi ob tem ostal nedotaknjen. Neimenovani viri naj bi ob tem ameriškim medijem dejali tudi, da ne drži, da se je Iran po napadu na jedrskem področju vrnil več let v preteklost. Nazadovanje naj bi bilo kvečjemu "nekajmesečno", navaja BBC, morebitno nadaljevanje jedrskega programa pa naj bi bilo sicer odvisno od tega, koliko časa bo država potrebovala za izkopavanja in popravila. Viri so za CBS News potrdili tudi, da so bile nekatere iranske zaloge obogatenega urana v skladu z oceno obveščevalcev premaknjene že pred napadi.

Ameriški predsednik Donald Trump kljub oceni obveščevalcev vztraja, da so bila jedrska mesta "popolnoma uničena", spravil pa se je tudi na medije, ki so poročali o dvomu v njegov uspeh. "Lažni medij CNN se je z neuspešnim New York Timesom združil v poskusu, da bi omadeževali enega najuspešnejših vojaških napadov v zgodovini," je z velikimi tiskanimi črkami sporočil na svojem družbenem omrežju. Ponovil je tudi trditev, da so jedrski objekti v Iranu povsem uničeni. Poročilo zavrača tudi njegova administracija, Trumpov posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff pa je razkrito oceno obveščevalnih podatkov o ameriškem napadu na Iran označil za "izdajalsko". "To je nezaslišano, izdajalsko. To je treba preiskati. Kdor koli je za to odgovoren, bi moral odgovarjati," je dejal za Fox News. Dodal je, da je prebral vsa poročila o oceni škode ter da "ni dvoma", da so bila vsa tri jedrska mesta, ki so jih ZDA napadle, "uničena".

Jedrski objekt Fordo po ameriškem napadu, 22. junija 2025 FOTO: AP icon-expand