Obveščevalci: Rusija, Kitajska in Iran skušajo vplivati na ameriške volitve

Kitajska, Rusija in Iran so med državami, ki skušajo vplivati na novembrske predsedniške volitve v ZDA, je opozoril William Evanina, direktor ameriškega nacionalnega protiobveščevalnega in varnostnega sveta. V sporočilu za javnost je poudaril, da tuje države uporabljajo "tajne in odkrite ukrepe" za vpliv na izid volitev.

Po besedah Williama Evanina si Kitajska in Iran ne želita vnovične izvolitve sedanjega predsednika Donalda Trumpa, Rusija pa ne izvolitve demokratskega kandidata Josepha Bidna. Ameriški obveščevalci so sicer Rusijo že obtožili za vmešavanje v volitve leta 2016, kar je Moskva zanikala. Evanina je dejal, da Kitajska ne želi vnovične izvolitve Trumpa, ker je nepredvidljiv. Tako širi svoja prizadevanja, da bi vplivala na politično okolje v ZDA pred volitvami, pritiska na politike, ki po njeni oceni niso v skladu z interesi Pekinga ter preusmerja in preprečuje kritiko Kitajske. Izpostavil je kitajske kritike Trumpovega upravljanja epidemije novega koonavirusa, zaprtje kitajskega konzulata v Houstonu ter na stališča ZDA glede ravnanja Pekinga v Hongkongu. icon-expand ameriške volitve - 1 FOTO: AP Evanina je še dejal, da Iran preko družbenih medijev širi dezinformacije, da bi razdelil državo in škodoval Trumpu, Rusija pa se vmeševa, ker želi škodovati Bidnu. Tako z vrsto ukrepov predvsem skuša očrniti Bidna ter "protiruski establišment". Dodal je, da na to kaže javna ruska kritika Bidna, ko je še bil podpredsednik ZDA glede njegove vloge v politikah administracije Baracka Obamedo Ukrajine in podpore ruske opozicije. icon-expand Rusija naj bi po trditvah Trumpovih nasprotnikov odigrala pomembno vlogo pri izidu volitev 2016. FOTO: A. Trump se je v odzivu v petek z ugotovitvami glede Kitajske strinjal, zavrnil pa ugotovitve, da Rusija želi njegovo vnovično izvolitev, češ da je najbolj strog do Moskve. Ko so ga novinarji opozorili, da je opozorilo objavila njegova obveščevalna agencija, pa je odvrnil, da ga ne briga, kaj govorijo drugi, da pa bo njegova administracija podrobno preučila navedbe.