Obveščevalci: ruska sabotaža bi v Nemčiji lahko sklatila letalo

Konec avgusta smo poročali, da sta Nemški zvezni urad za varstvo ustave (BfV) in zvezni urad kriminalistične policije (BKE) poslala opozorilo letalskim in logističnim podjetjem. V opozorilnem pismu Rusija ni bila omenjena, a v varnostnih krogih niso izključili povezave z rusko sabotažo.

"Zaznavamo agresivno delovanje ruskih obveščevalnih služb," je pojasnil Haldenwang in dodal, da v Nemčiji tako v kvantitativnem kot kvalitativnem merilu opažajo več vohunjenja in sabotaž s strani ruskih akterjev.

Kot je pisal Bild, so se podobni incidenti zgodili tudi v drugih evropskih državah. V opozorilnem pismu so bila naslovljena logistična podjetja pozvana, naj svoje osebje prosijo, naj bodo pozorni na potencialno nevarne pakete.

Pri DHL so pojasnili, da so seznanjeni z dvema nedavnima incidentoma. Po preiskavah organov v več državah je DHL Express sprejel ukrepe v vseh evropskih državah za zaščito svojega omrežja, zaposlenih in objektov ter pošiljk svojih strank, so zapisali. Podjetje je sporočilo še, da sodeluje z vsemi pristojnimi organi.