'Obvoz' mimo Rusije: Kitajska se veseli, Evropa trpi, plačajo potniki

Številke govorijo zase. Medtem ko evropski prevozniki režejo število letov in ukinjajo povezave, jih kitajski dodajajo. Tako je British Airways ukinil povezavo med Londonom in Pekingom, Scandinavian Airlines med Köbenhavnom in Šanghajem, poljski LOT pa ne bo več letel med Varšavo in Pekingom. Virgin Atlantic ne povezuje več Londona in Šanghaja, Lufthansa pa se je odpovedala vsakodnevnim letom med Frankfurtom in Pekingom, našteva Politico. Kitajski prevozniki so, na drugi strani, povezave z Evropo močno okrepili, analitik Piotr Grobelny je oktobra zapisal, da pokrivajo kar 77 odstotkov prometa med Kitajsko in Evropo, medtem ko so ga pred petimi leti okoli 50 odstotkov. "Na trgih, kot sta Italija in Združeno kraljestvo, pa zdaj obvladujejo že 100 oziroma 95 odstotkov trga."

Največji kitajski prevoznik Air China tako trenutno ponuja 32 različnih povezav med Evropo in Kitajsko in kar 53 letov vsak dan, kar je 116 odstotkov več kot leta 2019.

V nemškem Centru za aeronavtiko in vesolje (DLR) so izračunali, koliko dodatnih minut prinese obvoz in koliko dodatnih evrov je to. Kot so ugotovili, so jo najslabše odnesli kraji severno od 57. poldnevnika, torej skandinavske prestolnice. "Za Finnairovo povezavo med Helsinki in Pekingom se razdalja podaljša za 3302 kilometra, kar pomeni dodatne skoraj štiri ure leta," sta zapisala raziskovalca pri DLR David Ennen in Florian Wozny. Za tiste nekoliko južneje, kot so London, Pariz, Bruselj, Amsterdam in Frankfurt, pa se čas leta na določenih povezavah podaljša tudi za 100 minut in več.

Izračunala sta tudi, da od pet do 60 minut daljši leti pomenijo 56 evrov dražje karte, med 60 in 120 minut pa že 180 evrov.

Evropska komisija je sicer obljubila, da bo preučila razmere in ponudila rešitev, a se v letalski industriji na to ne zanašajo.