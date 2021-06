Oče dečka pozabil v avtomobilu, niso ga mogli rešiti

Hrvaški Knin je pretresla huda tragedija. Oče je predšolskega otroka pozabil v avtomobilu, ko so ga našli nezavestnega, pa ga niso mogli več rešiti. Avtomobil je bil parkiran ob gradbišču, zato dečka, če je klical na pomoč, verjetno ni nihče slišal, poleg tega je imelo vozilo zatemnjena zadnja stekla, zato ga nihče ni mogel videti.

Nezavestnega dečka so v parkiranem avtomobilu na parkirišču na Jovićevi ulici našli v torek okoli 15. ure, in čeprav so ga reševalci skušali rešiti, so bili pri tem žal neuspešni. Tiskovni predstavnik šibeniško-kninske policije Šime Pavićje potrdil, da je šlo za predšolskega otroka, kot poročajo hrvaški mediji, naj bi šlo za petletnega dečka. Kot še poročajo tuji mediji, je otrok najverjetneje umrl zaradi vročine, saj se je okoli 14. ure temperatura v Kninu povzpela do 28 stopinj Celzija.

icon-expand Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Pavić je dejal, da ne želijo predpostavljati, kako se je nesreča zgodila, kriminalistična preiskava pa še poteka. HrvaškiIndex.hr sicer poroča, da so se oče, mama in sin zjutraj z avtomobilom skupaj odpravili od doma. Oče, sicer vojak, naj bi v službo najprej odpeljal partnerico, nato pa naj bi v vrtec odpeljal še sina, a deček v vrtec ni prispel. Oče naj bi na poti prejel klic iz službe in se nemudoma odpravil na delovno mesto, otroka pa pozabil v avtomobilu. Trenutno ni znano, ali se je deček zbudil in skušal poklicati pomoč, a nedaleč od kraja, kjer je bil parkiran avto, potekajo gradbena dela, zato je možno, da ga nihče ni slišal. Poleg tega ima BMW zatemnjena zadnja stekla, zato dečka, čeprav je bil avtomobil parkiran v bližini zabojnikov za smeti, očitno nihče ni videl, poroča Index.hr. Deček je tako ostal zaklenjen v avtomobilu, nanj pa se je oče spomnil šele, ko ga je žena okoli 15. ure klicala in povedala, da sina ni v vrtcu. Oče je stekel k avtomobilu ter našel petletnika, ki ni kazal znakov življenja. O tragičnem primeru je za Dnevnik HRT spregovoril kninski župan Marijo Ćaćić. "Na žalost je ugasnilo mlado življenje. Pretresen sem. To je velika tragedija za vse mesto. Smo majhno mesto in takšne stvari nas močno prizadenejo," je dejal in sredo razglasil za dan žalovanja.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pred leti opozorili, da vročina v parkiranem avtomobilu hitro naraste in ubija. Otroci so še posebej ogroženi, saj se njihovo telo segreje tri- do petkrat hitreje kot telo odraslih, njihovo znojenje še ne deluje tako dobro kot pri odraslih, poleg tega pa si ne morejo sami pomagati, odpeti varnostnega pasu in zapustiti avtomobila.