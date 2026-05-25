Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Oče dečkov, ki ju je mama zapustila v gozdu: Čakam ob telefonu

Pariz, 25. 05. 2026 16.18 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Dečka, ki ju je mama zapustila na Portugalskem

Za medije je spregovoril oče francoskih otrok, ki sta ju v gozdu na Portugalskem zapustila njuna 41-letna mati in njen 55-letni partner. Kot je povedal, nanju misli "vsako sekundo", odkar je izvedel za njuno izginotje, ter komaj čaka na uradno dovoljenje, da ju lahko vidi.

V pogovoru za francoski televizijski program Ici Alsace TV je oče dečkov, ki ni želel biti imenovan, pojasnil, da ima telefon ob sebi podnevi in ponoči, saj nestrpno čaka, da se mu oglasijo pristojni organi.

"Le vprašanje dni je, kdaj bom svoja otroka dobil nazaj. Nanju mislim vsako sekundo, odkar me je kontaktirala policijska postaja v Colmarju," je dejal po poročanju portala Euronews.

Pozval je tudi k odgovornemu medijskemu poročanju o tem, kar se je zgodilo. "Moja otroka bosta morala na novo zaživeti – tako, kot sem moral jaz, in ni ju treba spominjati na to tragedijo. Ne poskušam zagovarjati ali zmanjševati pomena storjenih dejanj – dejstva so resna in šokantna. Zavračam pa besede sovraštva, žalitve ali oznake, katerih cilj je razčlovečiti osebo, tudi če je kriva."

Nato je napovedal, da bo ponovno govoril šele, ko bodo z otroki spet združeni.

Zapuščena

Kot smo že poročali, je objokana dečka, stara pet in tri leta, 19. maja našel domačin, ko sta hodila po podeželski cesti v okrožju Setúbal, in obvestil policijo. Bila sta blatna in umazana ter lažje poškodovana, pri sebi pa sta imela le nahrbtnika s hrano in nekaj oblačili.

Dečka sta policistom povedala, da sta jima starša rekla, da se bodo igrali igro, s katero bodo 'pregnali hudiča'. Zavezala sta jima oči in ju odpeljala na gozdnato območje, nato sta jima dejala, da si lahko snameta preveze z oči šele, ko bosta našla nož, ki sta ga zakopala v zemljo. Fanta sta nekaj minut kopala po zemlji, preden si je starejši fant snel prevezo. Na njuno grozo sta ugotovila, da sta čisto sama, je poročal Daily Mail.

Preberi še Pogrešana francoska dečka našli sama na Portugalskem

Stekla je preiskava. Avtomobil njune mame in njenega partnerja, tik preden sta dečka po več kot 1600 kilometrih vožnje iz Francije pustila na gozdnatem območju Portugalske, so posnele varnostne kamere na bencinski črpalki. Malčka sta se, ne da bi vedela, kaj ju čaka, veselo igrala na zadnjem sedežu vozila.

Policisti so ju odpeljali v bolnišnico na opazovanje, pozneje pa so ju začasno namestili v rejništvo, dokler ne bodo urejeni postopki za njuno vrnitev v Francijo k očetu.

Aretacija

Dva dni pozneje so portugalski policisti mamo in njenega partnerja aretirali, ko sta sedela na terasi kavarne v mestu Fatima, 200 kilometrov severno od mesta Alcácer do Sal. Preiskovalni sodnik je za oba odredil pripor, bremenijo pa ju obtožbe nasilja in ogrožanja otrok. 41-letna Marine Rousseau se nahaja v zaporu Tires v župniji So Domingos de Rana v občini Cascais, njen 56-letni partner Marc Ballabriga pa je bil v tem času že premeščen v Lizbono.

Po poročanju portala Público preiskovalci sumijo, da sta bila oba otroka med potovanjem iz Francije na Portugalsko tarča fizičnega nasilja. Moški je bil sicer v preteklosti zaradi nasilja v družini nad materjo svoje hčere že obsojen na devet let pogojne zaporne kazni.

Igra

Kot poročajo portugalski mediji, naj bi se francoski par po aretaciji v policijskem vozilu pogovarjal v maternem jeziku, misleč, da ju portugalski policisti ne razumejo. Takrat naj bi sklenila načrt, kako se bosta sklicevala na neprištevnost. Tako sta v soboto ob prihodu na sodišče začela s predstavo. 41-letnica si je glasno prepevala, njen 56-letni partner pa je vzklikal besede "ljubim te" in "armagedon". Tudi na policijski postaji v Palmeli, preden so ju pripeljali na sodišče, sta se po poročanju portala Correio da Manh vedla neuravnovešeno, čeprav sta bila v ločenih celicah. Moški naj bi v svoji celici udarjal po različnih kosih pohištva in opreme.

Preberi še Par, ki je zapustil otroka, želel zaigrati 'norost'? Mati pela, očim vzklikal

Otroka sta, preden sta ju mama in očim v začetku tega meseca odpeljala na Portugalsko, živela z njima v Colmarju v vzhodni Franciji. Oče, ki se je pred dvema letoma ločil od njune mame, pa naj bi imel pravico do omejenih obiskov in je svoja sinova lahko videl pod nadzorom.

Francoske oblasti so že izdale evropski nalog, s katerim zahtevajo izročitev para v Francijo, in poziv portugalskim oblastem, naj dečka vrnejo k očetu.

Poglavja:
Na vrh Zapuščena Aretacija Igra
dečka zapuščena portugalska oče

Z bojišča prinašajo nasilje domov: Putin obupal nad 'popolno zmago'

Bibaleze.si Sam in zapuščen: 10-letnik ostal na letališču, medtem ko sta starša odpotovala na dopust
24ur.com Pogrešana francoska dečka našli sama na Portugalskem
24ur.com Pogrešanega britanskega dečka po šestih letih našli v Franciji
24ur.com Ker nista imela ustreznih dokumentov, naj bi sina pustila na letališču
24ur.com V Strunjanu, da bi pozabili na vojno
24ur.com Po več urah ugotovil, da je pozabil, kje je pustil sina. Malčka našla policija
24ur.com Čustveno ob vrnitvi rekorda: 'Prišel je domov, kamor sodi'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
zadovoljna
Portal
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
vizita
Portal
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
cekin
Portal
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
moskisvet
Portal
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
okusno
Portal
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725