Oče dečkov, ki ju je mama zapustila v gozdu: Čakam ob telefonu

V pogovoru za francoski televizijski program Ici Alsace TV je oče dečkov, ki ni želel biti imenovan, pojasnil, da ima telefon ob sebi podnevi in ponoči, saj nestrpno čaka, da se mu oglasijo pristojni organi. "Le vprašanje dni je, kdaj bom svoja otroka dobil nazaj. Nanju mislim vsako sekundo, odkar me je kontaktirala policijska postaja v Colmarju," je dejal po poročanju portala Euronews. Pozval je tudi k odgovornemu medijskemu poročanju o tem, kar se je zgodilo. "Moja otroka bosta morala na novo zaživeti – tako, kot sem moral jaz, in ni ju treba spominjati na to tragedijo. Ne poskušam zagovarjati ali zmanjševati pomena storjenih dejanj – dejstva so resna in šokantna. Zavračam pa besede sovraštva, žalitve ali oznake, katerih cilj je razčlovečiti osebo, tudi če je kriva." Nato je napovedal, da bo ponovno govoril šele, ko bodo z otroki spet združeni.

Zapuščena

Kot smo že poročali, je objokana dečka, stara pet in tri leta, 19. maja našel domačin, ko sta hodila po podeželski cesti v okrožju Setúbal, in obvestil policijo. Bila sta blatna in umazana ter lažje poškodovana, pri sebi pa sta imela le nahrbtnika s hrano in nekaj oblačili. Dečka sta policistom povedala, da sta jima starša rekla, da se bodo igrali igro, s katero bodo 'pregnali hudiča'. Zavezala sta jima oči in ju odpeljala na gozdnato območje, nato sta jima dejala, da si lahko snameta preveze z oči šele, ko bosta našla nož, ki sta ga zakopala v zemljo. Fanta sta nekaj minut kopala po zemlji, preden si je starejši fant snel prevezo. Na njuno grozo sta ugotovila, da sta čisto sama, je poročal Daily Mail.

Stekla je preiskava. Avtomobil njune mame in njenega partnerja, tik preden sta dečka po več kot 1600 kilometrih vožnje iz Francije pustila na gozdnatem območju Portugalske, so posnele varnostne kamere na bencinski črpalki. Malčka sta se, ne da bi vedela, kaj ju čaka, veselo igrala na zadnjem sedežu vozila. Policisti so ju odpeljali v bolnišnico na opazovanje, pozneje pa so ju začasno namestili v rejništvo, dokler ne bodo urejeni postopki za njuno vrnitev v Francijo k očetu.

Aretacija

Dva dni pozneje so portugalski policisti mamo in njenega partnerja aretirali, ko sta sedela na terasi kavarne v mestu Fatima, 200 kilometrov severno od mesta Alcácer do Sal. Preiskovalni sodnik je za oba odredil pripor, bremenijo pa ju obtožbe nasilja in ogrožanja otrok. 41-letna Marine Rousseau se nahaja v zaporu Tires v župniji So Domingos de Rana v občini Cascais, njen 56-letni partner Marc Ballabriga pa je bil v tem času že premeščen v Lizbono. Po poročanju portala Público preiskovalci sumijo, da sta bila oba otroka med potovanjem iz Francije na Portugalsko tarča fizičnega nasilja. Moški je bil sicer v preteklosti zaradi nasilja v družini nad materjo svoje hčere že obsojen na devet let pogojne zaporne kazni.

Igra

Kot poročajo portugalski mediji, naj bi se francoski par po aretaciji v policijskem vozilu pogovarjal v maternem jeziku, misleč, da ju portugalski policisti ne razumejo. Takrat naj bi sklenila načrt, kako se bosta sklicevala na neprištevnost. Tako sta v soboto ob prihodu na sodišče začela s predstavo. 41-letnica si je glasno prepevala, njen 56-letni partner pa je vzklikal besede "ljubim te" in "armagedon". Tudi na policijski postaji v Palmeli, preden so ju pripeljali na sodišče, sta se po poročanju portala Correio da Manh vedla neuravnovešeno, čeprav sta bila v ločenih celicah. Moški naj bi v svoji celici udarjal po različnih kosih pohištva in opreme.