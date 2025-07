V strahu pred koronavirusom otroka skril v gozd, odkrili so jih več let kasneje

Po poročanju italijanskega dnevnika Corriere della Sera so italijanski policisti otroka našli aprila med čiščenjem hiše po poplavi.

Njun oče, 54-letni kipar z Nizozemske, se je domnevno odločil, da bo otroka izolirala, da bi ju zaščitil pred možnostjo okužbe s koronavirusom. Mediji poročajo, da sta otroka še vedno nosila plenice, komaj govorila in da še nikoli nista hodila v šolo. Nimata uradno registriranih imen in sta živela v popolnoma izolirani hiši v gozdnem območju blizu Torina.

Oče, ki je hišo kupil pred tremi leti za 120.000 evrov, da bi se z družino preselil iz Nemčije, je povedal, da je otroka učil angleščine in italijanščine prek spletnih strani. Načrtoval je, da bo otroka prijavil pri lokalni občini, vendar se to zaradi zdravstvenih težav njegove žene ni nikoli zgodilo.

Mediji so poročali, da je oče proti cepljenju in nošenju mask, po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa pa so bile razmere na posestvu glede higienskih standardov zelo slabe.