Oče prevzel rojstna lista dvojčkov, nato izvedel, da sta ubita

Izraelska vojska v senci iranskih groženj nemoteno nadaljuje smrtonosne operacije v Palestini. V novem napadu na Han Junis je bilo v ponedeljek ubitih najmanj deset civilistov, v istem večeru pa so okupacijske sile ubile še enega Palestinca na zasedenem Zahodnem bregu. V novih jutranjih izraelskih napadih na Gazo pa sta bila ubita tudi štiri dni stara palestinska dvojčka skupaj z mamo in babico. Oče je strašno novico izvedel ravno, ko je prejel rojstna lista svojih novorojenčkov. Hamas pa je sporočil, da je bil ubit izraelski talec, v dveh ločenih incidentih pa sta bili ranjeni še dve talki.

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia





Mohammed Abu Al Kumsan z rojstnima listoma svojih dvojčkov

Mohammed Abu Al Kumsan je pred 7. oktobrom z družino živel na severu Gaze, od takrat pa so se morali večkrat seliti. Nazadnje je družina pristala v Deir Al Balahu v osrčju Gaze. Pred štirimi dnevi sta se z ženo Džumano Arafa razveselila dvojčkov, dečka Aserja in deklice Ajsel. A njuna družinska sreča je bila danes kruto prekinjena. Medtem ko se je oče v jutranjih urah odpravil v lokalni urad, da prijavi rojstvo svojih dveh otrok, je izvedel pretresljivo novico. Sosed ga je poklical in mu sporočil, da je bil objekt, v kateri je družina bivala, tarča novega izraelskega bombnega napada in da so jih odpeljali v bolnišnico.

Odhitel je tja, kjer pa je izvedel, da je izgubil vse člane svoje družine. V napadu sta bila namreč ubita novorojenčka skupaj z njuno mamo in babico. "Ne vem, kaj se je zgodilo. Rekli so mi, da je raketa zadela hišo," je po poročanju AP dejal oče, ki je v rokah držal rojstna lista svojih dvojčkov. Mala Rim ostala brez družine Le nekaj kilometrov bolj severno pa je v ponedeljkovem napadu na Han Junis trimesečna Rim Abu Haja izgubila vse člane svoje družine.

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia



Rim Abu Haja

Izraelska bomba je ubila njene starše in pet sorojencev, stare od pet do 12 let. V istem napadu sta bila ubita še starša druge družine, medtem ko so bili njuni štirje otroci ranjeni. "Nihče ni ostal razen tega dojenčka," je rekla njena teta Suad Abu Haja. "Od jutra jo skušamo nahraniti s formulo, a je noče piti, saj je navajena na materino mleko," je dejala Rimina teta. Izraelska vojska (IDF) zadnjih napadov še ni komentirala. Izrael v senci iranskih groženj nemoteno napada Gazo Novi izraelski napadi potekajo v senci napovedanih iranskih povračilnih napadov na Izrael po umoru političnega vodje palestinskega Hamasa Ismaila Hanije v Teheranu in poveljnika libanonskega Hezbolaha Fuada Šukra v Bejrutu. Ob opozorilih mednarodne skupnosti o nevarnosti izbruha regionalne vojne Izrael vsakodnevno obstreljuje Gazo, kjer je v ponedeljek zvečer ubil najmanj deset ljudi. S smrtonosnimi napadi je IDF nadaljeval tudi danes, najmanj sedem Palestincev so ubili v begunskem taborišču Bureidž.

FOTO: AP

FOTO: AP

FOTO: AP



Razmere v Gazi

Po podatkih, ki jih je zgodaj popoldan objavilo lokalno zdravstveno ministrstvo, je bilo v zadnjih 24 urah v Gazi ubitih 32 Palestincev, še 88 pa ranjenih. S tem je skupno število uradno potrjenih žrtev 10-mesečne izraelske ofenzive doseglo najmanj 39.929. V ponedeljkovih racijah na severu Zahodnega brega so medtem izraelske sile ubile 18-letnega Palestinca, za katerega trdijo, da je pred tem streljal na izraelskega civilista in ga ranil. Toda, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, izraelske okupacijske oblasti sicer svojim civilistom onemogočajo dostop na območje, kjer se je zgodil incident. Hamas proti Tel Avivu izstrelil dve raketi Oboroženo krilo palestinskega gibanja Hamas, brigade Ezedin al Kasam, je danes sporočilo, da so proti Tel Avivu izstrelili dve raketi. "Brigade so z dvema raketama M90 bombardirale mesto Tel Aviv in njegova predmestja kot odgovor na sionistične poboje nad civilisti in namerno razseljevanje naših ljudi," so v izjavi zapisale brigade Ezedin al Kasam. Napad je potrdila tudi izraelska vojska, ki pojasnjuje, da je eden od izstrelkov padel v morje. Drugi izstrelek pa ni vstopil na ozemlje Izraela. Po poročanju lokalnih medijev je bilo v Tel Avivu slišati eksplozije, navaja katarska televizija Al Jazeera. Napad se je zgodil v času vse večjih napetosti na Bližnjem vzhodu po ubojih političnega vodje Hamasa in poveljnika libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah. Mrtev še en izraelski talec Tiskovni predstavnik Hamasovega vojaškega krila brigad Al Kasam Abu Obeida pa je v ponedeljek sporočil, da je njegov stražar ubil enega izraelskega talca, drugi dve talki pa sta bili hudo ranjeni v dveh ločenih incidentih v Gazi. Obeida njihove identitete ni razkril, prav tako ne, kdaj in kje so se incidenti zgodili. Kot je dodal, pa so za obe ženski "poskrbeli, da bi ju ohranili pri življenju", in zagotovil, da je bil "ustanovljen preiskovalni odbor, da bi ugotovil podrobnosti, ki bodo objavljene pozneje". Pripadniki Hamasa so med napadom na Izrael 7. oktobra lani zajeli 251 talcev, 111 jih še vedno zadržujejo v Gazi, med njimi je po navedbah izraelske vojske 39 mrtvih, je poročal AFP. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je še pred objavo informacije o smrti izraelskega talca dejal, da "niti za trenutek ni pozabil na talce, ki jih Hamas kruto zadržuje v Gazi". Kot je dodal, so zelo zaskrbljeni za njihovo fizično in duševno stanje. Putin ob obisku Abasa izrazil zaskrbljenost nad civilnimi žrtvami v Gazi Ruski predsednik Vladimir Putin je ob današnjem obisku palestinskega kolega Mahmuda Abasa izrazil zaskrbljenost nad civilnimi žrtvami v Gazi. Ob tem je poudaril, da je edini način za vzpostavitev dolgotrajnega in stabilnega miru na Bližnjem vzhodu izvajanje resolucij Združenih narodov in ustanovitev palestinske države. "Zaskrbljeni smo predvsem zaradi civilnih žrtev. Delamo vse, kar je v naši moči, da bi podprli Palestino in palestinsko ljudstvo," je na posnetku, ki ga je predvajala ruska državna televizija, dejal Putin. Prepričan je, da je edini način za vzpostavitev dolgotrajnega, zanesljivega in stabilnega miru v regiji izvajanje resolucij ZN in ustanovitev palestinske države.

Mahmud Abas in Vladimir Putin FOTO: AP