Pomenljivo 'modno' sporočilo iz Severne Koreje

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je za vojaško parado s hčerko oblekel enako jakno, so pokazale danes objavljene fotografije državnih medijev. To je sprožilo še glasnejša ugibanja, da mlado Džu Ae pripravljajo za prestolonaslednico.

Na zaključku kongresa vladajoče Delavske stranke Koreje (WPK) je dvojec nosil enaki črni usnjeni jakni, medtem ko sta stala drug ob drugem in opazovala ogromno vojaško procesijo.

Kim Džong Un in hčerka Džu Ae FOTO: AP

Druge fotografije s parade prikazujejo Džu Ae, kako hodi po rdeči preprogi poleg svojega očeta, medtem ko ta prejema pozdrave od najvišjih predstavnikov severnokorejske vojske.

Analitik Lim Eul Čul pravi, da so jakne – stalnica v garderobi Kim Džong Una zlasti med ključnimi javnimi nastopi – več kot le modna izjava. "V severnokorejskem političnem simbolizmu ima ta videz težo, povezan je s podobo voditelja kot končnega garanta nacionalne varnosti in prihodnje blaginje," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. "Torej, ko si enako simbolično oblačilo nadene njegova mlada hči, je težko to razumeti kot naključje," dodaja analitik. Družina Kim že desetletja vlada Severni Koreji z železnim prijemom, kult osebnosti, ki obkroža njihovo "krvno linijo Paektu", s katero Severni Korejci legitimizirajo oziroma 'upravičujejo' to vladavino, pa prevladuje v vsakdanjem življenju v tej izolirani državi.

Za zdaj še le v vlogi voditeljeve hčerke

Kim Džong Un je nasledil očeta Kim Džong Ila, potecialno nasledstvo Džu Ae je še podkrepila vrsta nedavnih odmevnih nastopov v javnosti. Južnokorejska nacionalna obveščevalna služba je na začetku meseca sporočila, da je bila Džu Ae očitno "določena za naslednika".