Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pomenljivo 'modno' sporočilo iz Severne Koreje

Pjongjang, 26. 02. 2026 18.45 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
T.H.
Kim Džong Un in hčerka Džu Ae

Fotografije, ki so jih objavili severnokorejski državni mediji, so le še podžgale napovedi, da namerava voditelj Kim Džong Un za naslednico ustoličiti svojo hčerko Džu Ae. Na kongresu vladajoče stranke sta namreč nosila ujemajoča oblačila, enako črno usnjeno jakno. Analitiki pravijo, da se za tem skriva precej več kot zgolj modna izbira.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je za vojaško parado s hčerko oblekel enako jakno, so pokazale danes objavljene fotografije državnih medijev. To je sprožilo še glasnejša ugibanja, da mlado Džu Ae pripravljajo za prestolonaslednico.

Preberi še Kim Džong Un spet potrjen, vse oči pa uprte v hčerko

Na zaključku kongresa vladajoče Delavske stranke Koreje (WPK) je dvojec nosil enaki črni usnjeni jakni, medtem ko sta stala drug ob drugem in opazovala ogromno vojaško procesijo.

Kim Džong Un in hčerka Džu Ae
Kim Džong Un in hčerka Džu Ae
FOTO: AP

Druge fotografije s parade prikazujejo Džu Ae, kako hodi po rdeči preprogi poleg svojega očeta, medtem ko ta prejema pozdrave od najvišjih predstavnikov severnokorejske vojske.

Analitik Lim Eul Čul pravi, da so jakne – stalnica v garderobi Kim Džong Una zlasti med ključnimi javnimi nastopi – več kot le modna izjava. "V severnokorejskem političnem simbolizmu ima ta videz težo, povezan je s podobo voditelja kot končnega garanta nacionalne varnosti in prihodnje blaginje," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.  "Torej, ko si enako simbolično oblačilo nadene njegova mlada hči, je težko to razumeti kot naključje," dodaja analitik. 

Družina Kim že desetletja vlada Severni Koreji z železnim prijemom, kult osebnosti, ki obkroža njihovo "krvno linijo Paektu", s katero Severni Korejci legitimizirajo oziroma 'upravičujejo' to vladavino, pa prevladuje v vsakdanjem življenju v tej izolirani državi.

Za zdaj še le v vlogi voditeljeve hčerke

Kim Džong Un je nasledil očeta Kim Džong Ila, potecialno nasledstvo Džu Ae je še podkrepila vrsta nedavnih odmevnih nastopov v javnosti.

Južnokorejska nacionalna obveščevalna služba je na začetku meseca sporočila, da je bila Džu Ae očitno "določena za naslednika".

Preberi še Seul: Kim Džong Un za naslednico izbral svojo hčerko

Tudi strokovnjak za korejske zadeve Leif Eric Easley je dejal, da je s svojim zadnjim nastopom dokazala svoj visok status: "Vendar se še vedno pojavlja v vlogi voditeljeve hčerke. Verjetno še ni dovolj stara, da bi lahko sodelovala na kongresu z uradnim strankarskim nazivom," meni.

Džu Ae je bila svetu javno predstavljena leta 2022, ko je spremljala svojega očeta na izstrelitvi medcelinske balistične rakete.

Pred tem je svet edino potrditev njenega obstoja prejel od nekdanjega zvezdnika lige NBA Dennisa Rodmana, ki je Severno Korejo obiskal leta 2013.

Pjongjang ni nikoli potrdil natančne starosti Džu Ae, vendar analitiki računajo, da je v zgodnjih najstniških letih.

Kim Džong Un hčerka Džu Ae Severna Koreja nasledstvo

Melania bo vodila zasedanje Varnostnega sveta ZN

Posnetki razkrivajo: 14-letnik pred očmi vojakov izkrvavel na ulici

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
OSEBNO MNENJE
26. 02. 2026 20.08
Mi nismo v Severni Koreji, smo v Sloveniji in bi pričakoval, da lahko damo tudi kakšen komentar v zvezi z "svetovnim" uspehom Nike Kovač.
Odgovori
+1
1 0
2mt8
26. 02. 2026 20.05
Sanje Mihe Kordiša, Luke Mesca, Aste Vrečko...
Odgovori
+1
1 0
Pamir
26. 02. 2026 19.54
Ko je bil Kim Un še dojenček je veliki dosmrtni komunistični vodja Kim janšaj že posedal na partiskih stolčkih.Partijec z najdaljšo dobo.
Odgovori
-1
1 2
ap100
26. 02. 2026 19.49
lepo očka skrbi za hčerko, pa očitno je kar postavna
Odgovori
+4
5 1
zapiramvamustaaa
26. 02. 2026 19.49
En tak manjka v EU da iztrebi to pedofilijo in kriminal ker zlo se je razširilo kot nikoli do sedaj.Hudič je že v vsakem mestu in na vsaki vasi.
Odgovori
+0
3 3
osservatore
26. 02. 2026 19.42
Prešiček Kim je dodobra napolnil jakno.
Odgovori
+3
3 0
Lenart Čaubi
26. 02. 2026 19.40
A S.Koreja dela po Meščevem programu?
Odgovori
+1
1 0
Ice_Cat
26. 02. 2026 19.39
Cestitke za top novico....btli
Odgovori
+2
2 0
Colgate
26. 02. 2026 19.33
vsaj ona2 nista lačna
Odgovori
+4
4 0
martonez
26. 02. 2026 19.30
Severna koreja se lahko skrije Kaksno diktatorsko državo imamo Slovenci.
Odgovori
-2
6 8
Colgate
26. 02. 2026 19.33
@martonez Kot otrok si kar velikokrat padel mami iz previjalne...
Odgovori
+6
7 1
ArseneLupin
26. 02. 2026 19.28
Kdaj se bo Nika Kovač spravila na tega tipa, zaradi katerega je v državi lakota?? Nika KOvač, a slišiš?
Odgovori
+3
6 3
Slovenska pomlad
26. 02. 2026 19.26
Korejec vodi Korejo,toda SDS ne vodi Slovenec.
Odgovori
-2
3 5
Bučman
26. 02. 2026 19.28
Nika in Robi danes zopet zmagala.
Odgovori
-2
1 3
Bolfenk2
26. 02. 2026 19.25
Sanje naših levičarjev. Vsi v Koreji živijo na minimalcu. V Sloveniji so v mandatu te leve vlade komaj polovico delavcev uspeli spraviti na minimalca.
Odgovori
+4
6 2
Pacho Herrera
26. 02. 2026 19.23
pa se v isto smer gledata na sliki….pomoje je tudi to znak hahaahha
Odgovori
+4
5 1
BMReloaded
26. 02. 2026 19.22
Lepo. Ji pase...pa to
Odgovori
-2
1 3
bohinj je zakon
26. 02. 2026 19.22
Na slkci je videti, da so gumbi na jaknah obeh.....okrogli. To nedvosmiselno pove:......ta mlada bo novi šef Severne Koreje. Zdaj vemo.
Odgovori
+6
6 0
qwerty99
26. 02. 2026 19.20
Seveda imata enako usnjeno jakno, saj je to verjetno edini model usnjene jakne, ki jih v S. Koreji izdelujejo.
Odgovori
+4
5 1
jugatneme
26. 02. 2026 19.13
Kje so pa "šapke"?? :))
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
S tem nikar ne hranite mačk
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543