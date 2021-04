Oče in mama pretepene deklice stopila pred preiskovalnega sodnika

Dveletna deklica, ki so jo v sredo s hudimi poškodbami glave iz bolnišnice v Novi Gradiški pripeljali v zagrebško bolnišnico, se še vedno bori za življenje, je za Dnevnik.hr povedal direktor Goran Roić . V petek so jo operirali. "Žal je njeno stanje še vedno zelo kritično, vitalno ogroženo, hemodinamsko nestabilno, je na respiratorju s stalnim nadzorom vitalnih funkcij ," je opisal.

Hrvaška policija je včeraj aretirala njeno 24-letno mamo in 27-letnega očeta. Oba starša, ki imata poleg deklice še tri otroke, sta danes stopila pred preiskovalnega sodnika v Slavonskem Brodu, ki bo odločil o morebitnem enomesečnem priporu. Okrožna državna odvetnica Mirela Šmital je povedala, da sta dejanje delno priznala. Obširno sta se zagovarjala in pojasnjevala okoliščine.

Kot poroča televizija N1,je mama prvoobtožena in je obtožena petih kaznivih dejanj (štirih kršitev otrokovih pravic in ene hude poškodbe). Oče pa je prav tako obtožen štirih kršitev otrokovih pravic. Takšno kaznivo dejanje se kaznuje z enim do osmih let zaporne kazni, v primeru, da bi deklica umrla, pa bi se to prekvalificiralo v uboj.

Dekličin oče je bil sicer v preteklosti že obravnavan zaradi družinskega nasilja nad svojo materjo in soprogo. Deklica je bila staršema odvzeta, ker so v CSD Nova Gradiška ocenili, da je ogrožena. Vse do novembra lani je živela pri rejniški družini, po vrnitvi k biološkim staršem pa je bila družina v postopku in pod nadzorom CSD.

Po dogodku je upravni odbor omenjenega centra za socialno delo na nujni seji razrešil direktorjaBranka Medunića.

'Otroka ne bi smeli vrniti'

Primer, ki je pretresel Hrvaško, je danes na novinarski konferenci komentiral tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Josip Aladrović. Kot oče in kot minister je izrazil obžalovanje nad dogodkom in izrazil upanje, da bo deklica okrevala.

Da "otroka ne bi smeli vrniti družini, saj se je deklica že čustveno navezala na rejnike," pa je ocenila direktorica Direktorata za družino in socialno politiko Marija Barilić. Po ugotovljenem tveganju so tudi ostale tri otroke že premestili v rejniške družine.

Aladrović je potrdil, da je bil direktor CSD v Novi Gradiški tudi uradno razrešen, imenovana pa je bila vršilka dolžnosti Marija Jugović, dosedanja pravnica v CSD Slavonski Brod. Na spletni seji so jo izvolili soglasno. "S spremembami zakona o socialnem varstvu smo začeli že pred tem primerom. Priznam, da imamo tu strukturne težave, vendar jih bomo rešili," je zagotovil. Napovedal je, da bodo družinski centri ločeni od CSD-jev in da bo ustanovljena komisija za vložitev ugovorov na delo centrov. "Zavedamo se vseh izzivov, a z njimi se bomo soočili in jih obvladali."

V torek bo sicer v CSD Nova Gradiška prišla še strokovna skupina ministrstva, pričakujejo rezultate strokovnega nadzora. "Delavci v sistemu socialnega varstva opravljajo pomembno delo za stabilnost družbe in zavedati se moramo njihove odgovornosti, pa tudi sankcionirati vsako njihovo neodgovornost," je še dejal Aladrovič.