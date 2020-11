Oče in sin 16-letno Hrvatico na Floridi dve leti zadrževala kot spolno sužnjo

V povezavi s primerom je sicer še ogromno odprtih vprašanj, se pa moškima obeta sojenje zaradi spolnega izkoriščanja.

Preiskava je potekala kar dve leti, kot poroča 24sata.hr pa so zvezni agenti pri tem sodelovali s hrvaškim ministrstvom za notranje zadeve.

Pulido naj bi se z dekletom najprej spoprijateljil na družbenih omrežjih, potem pa je junija 2018 pripotoval na Hrvaško. Z dekletom naj bi imel kmalu po prihodu tudi spolni odnos. Očetu je nato povedal, da ima v Evropi dekle, ki jo želi pripeljati v ZDA.

Santana-Jiménez naj bi nato sinu pomagal, da dekle pripelje v ZDA, ni pa povsem jasno, kako se je to zgodilo, saj gre za mladoletno osebo.

A v ZDA se je za dekle začela nočna mora. Vse od takrat naj bi namreč v Tampi na Floridi živela kot Pulidova spolna sužnja.

Je pa ob njenem izginotju na Hrvaškem stekla iskalna akcija in hrvaška policija je za pomoč kmalu zaprosila ameriške agente. Vendar je bilo sledi malo. Ameriški agenti so se zato osredotočili na dokaze z družbenih omrežij, potem pa so na podlagi teh podatkov iskali Američane, ki bi bili z njo v stiku in so v času, ko je izginila, tudi potovali na Hrvaško.

Preiskava se je vlekla dve leti in končala tako, da so kot osumljenca identificirali Pulida, Američana kubanskega porekla. Obtožnica ob tem pravi, da je njegov oče ves čas vedel, kaj počne z dekletom, ki je bilo v njegovem ujetništvu.

Moška so aretirali oktobra in iz njunih rok rešili tudi dekle. Preiskava sicer še ni povsem zaključena, kot še poroča 24sata.hr namreč agenti še preiskujejo ali je bilo dekle prisiljeno tudi v spolne odnose z drugimi moškimi.