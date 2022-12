Oče Ivana Božića: Izzival je usodo in jo izzval, on je nesrečnež

Ustavila sta osebni avtomobil ter ga pregledovala. Starejši policist je stal na pločniku in preverjal notranjost ustavljenega avtomobila, 20-letnik pa je jemal dokumente. V tistem trenutku je iz smeri križišča pri "Slobodni Dalmaciji" z veliko hitrostjo pripeljal črn golf 7. Mladi policist je, ko je to videl, avtomatsko odreagiral in poskušal ustaviti avtomobil s policijsko palico.

Takoj po nesreči so poklicali reševalno službo, ki je policista prepeljala na zdravljenje v bolnišnico. Njegove poškodbe so izjemno hude, poškodovano ima desno ledvico, na desni strani ima vsa rebra polomljena, krvavel je na področju prsnega koša, zlomljeno ima levo lopatico, rane pa so bile prisotne po celotnem telesu. Stanje policista je zdaj stabilno, je dejala dr. Mileva Frankić , anesteziologinja in zdravnica na intenzivni negi KBC Split.

Mrzlično iskanje pobeglega voznika

Iskanje voznika ni bil ravno mačji kašelj, splitska policija je v sredo zjutraj objavila fotografije temnega golfa, ki je imel specifična platišča. Kot so opozorili na družbenih medijih, bi to lahko predstavljajo ključno točko pri iskanju avtomobila in voznika. Zgroženi pa so zaradi incidenta občani, ki se sprašujejo, kako se lahko na cesti znajde oseba, ki poškodovanega človeka tako brezčutno pusti na cestišču? Občani so bili v veliko pomoč, množično so delili fotografije vozila in upali, da bodo storilca čim prej našli. Pričakovano pa so bili tudi prestrašeni, saj je policija sporočila, da naj se ne približujejo storilcu, če ga opazijo, ampak naj jih nemudoma pokličejo. Meščani so policiste nenehno kontaktirali, nekateri so celo navajali razna mesta po Splitu in v okolici, kjer naj bi ga videli, a se je vse to izkazalo za neresnično. V sredo popoldne naj bi ga videli v splitski bolnišnici, kamor se je nemudoma odpravila interventna in specialna policija, a Božića tam sploh ni bilo.

"Če bi nekdo tako napadel policista, ki je uradna oseba, si predstavljate, kaj bi naredil 'navadnemu' človeku," je po objavi novice o dogodku komentiral Splitčan.

Identifikacija ubežnika je bila izjemno zahtevna. Pri sebi ni imel mobilnega telefona, zato ga je bilo nemogoče locirati in slediti njegovemu gibanju, policija se je morala zanašati na prijave občanov in informativne razgovore z ljudmi iz Božićevega družinskega kroga, prijatelji in znanci, kar neredko pripelje do napačnih informacij.