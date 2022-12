Oče Kailijeve z aktovko, polno denarja, Panzeri s kreditno kartico 'velikana'

Belgijska zvezna policija je objavila fotografijo denarja, ki so ga zasegli na domu nekdanjega italijanskega poslanca Evropskega parlamenta Piera Antonia Panzerija in v stanovanju grške zdaj že nekdanje podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili ter v hotelski sobi njenega očeta. Gre za denar, za katerega belgijska policija domneva, da ga je neimenovana 'Zalivska država', po mnenju mnogih Katar, uporabila za podkupovanje uradnikov EU.

Policisti so sporočili, da so konec tedna na treh različnih lokacijah zasegli 1,5 milijona evrov, vključno s 581.000 evri, ki so jih našli v domu enega osumljenca, 151.000 evri v stanovanju drugega in 755.000 evri v kovčku v hotelski sobi v Bruslju. Med prejemniki tega denarja sta tudi 44-letna Eva Kaili in njen 35-letni partner Francesco Giorgi. Par je eden od štirih aretiranih in obtoženih pranja denarja, korupcije in sodelovanja v hudodelski združbi. Preiskovalci naj bi v hotelu v belgijski prestolnici ustavili tudi očeta Kailijeve, ki je nosil aktovko, v kateri je bilo 755.000 evrov. Ta dogodek je preiskovalcem omogočil, da so Kailijevi odrekli običajno pravico do diplomatske imunitete in preiskali njen dom, kjer naj bi našli "dragocenosti" in več "vreč z bankovci".

icon-expand Zasežen denar FOTO: Profimeda

Kailijeva je prek svojega odvetnika zanikala krivdo in dejala, da "nima nič opraviti s podkupovanjem iz Katarja". Katar, ki ni bil javno imenovan kot vpletena država, a so ga belgijski mediji obtožili, je vpletenost zanikal. "Država Katar kategorično zavrača kakršne koli poskuse, da bi jo povezovali z obtožbami o neprimernem ravnanju," je sporočila katarska misija pri EU. Policisti naj bi 581.000 evrov našli tudi v domu Piera Antonia Panzerija, še enega od štirih aretiranih in obtoženih konec tedna. Gre za italijanskega nekdanjega poslanca Evropskega parlamenta, ki zdaj vodi skupino, ki se zavzema za človekove pravice in je bila povezana s številnimi visokimi uradniki EU. Četrti aretiran naj bi bil Niccolò Figa-Talamanca, ki vodi lobistično skupino No Peace Without Justice. Vsi štirje aretirani bodo danes stopili pred sodnika zaradi varščine. Po poročanju medijev so policisti aretirali in zaslišali še dve osebi, a ju niso obtožili. Domnevno gre za ženo in hčerko Panzerija. V policijskih nalogih za njuno aretacijo piše, da sta sodelovali pri Panzerijevih aktivnostih in prevozu daril, Panzeri in njegova žena pa naj bi uporabljala kreditno kartico neimenovane osebe, ki so jo imenovali 'velikan'. Panzeri, ki je pridržan v Belgiji, za Reuters ni bil dosegljiv za komentar. Odvetnik družine v Italiji pa je dejal, da sta Panzerijeva žena in hčerka na sobotnem zaslišanju v Italiji zanikali kakršno koli vpletenost, vendar ni želel komentirati vsebine primera, ker ni prejel celotnega evropskega naloga za prijetje. Italijansko sodišče naj bi prihodnji teden odločilo, ali bodo njegovo ženo in hčerko izročili Belgiji.