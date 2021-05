Oče, ki je čez balkon vrgel svoje štiri otroke, se brani: Vzel sem 7000 tablet

Mineva dobro leto dni, odkar je Hrvaško pretresla novica, da je 56-letnik na otoku Pag čez balkon vrgel svoje štiri otroke. Obtoženi Josip Rođak je bil na prvostopenjskem sodišču obsojen na 30-letno zaporno kazen zaradi poskusa umora. Na odločitev sodišča se je pritožil, zato primer zdaj obravnava še vrhovno sodišče.

Obsojenec je na zasedanju vrhovnega sodišča sodeloval iz zapora prek videokonference in zahteva razveljavitev sodbe. Državni tožilec na drugi strani pa trdi, da je 30-letna zaporna kazen še premila."Devet mesecev sem bil na zdravljenju v bolnišnici, vzel sem 7000 tablet in s 126 kilogramov padel na 80," je dejal Rođak. Prav tako se je pritožil, da na sojenju niso zaslišali prič, ki jih je on predlagal, pa tudi njega da "nihče ni nič vprašal".

V svojo obrambo je še povedal, da je na dan, ko se je zgodil incident, dobil uspavalne tablete, ker sedem dni ni mogel zaspati. "Tisti večer sem si naredil večerjo in šel spat. Zbudil sem se, vstal in ... In zelo mi je žal. Veste, že naslednji dan sem bil z otroki prek videopovezave," je sodnemu senatu povedal Rođak.

Njegov odvetnik v pritožbi prav tako navaja, da se obtoženi dejanja ne spomni. Pa tudi, da so smrti otrok ni prišlo in da če bi njegov klient nameraval ubiti otroke, da bi jih lahko pokončal, ko so ležali na dvorišču. "Olajševalne okoliščine v tem primeru niso bile upoštevane. Moj klient ni pošast, temveč je psihični bolnik," je prepričan odvetnik.