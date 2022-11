Oče, ki se je brutalno znesel nad hčerko, pred tem udaril trenerja

Prva razkritja sicer kažejo, da naj bi bil moški nagnjen k incidentom, enega je povzročil tudi v teniški akademiji znanega srbskega teniškega igralca Janka Tipsarevića. Zgodilo se je pred približno dvema mesecema, po informacijah, ki prihajajo iz Srbije, pa je oče Kitajke napadel in udaril enega od trenerjev, nato pa ni smel več priti na akademijo.

Nato so morali Kitajci poiskati nov klub - in našli tistega, na igrišču katerega se je zgodil zadnji incident. Primer so prijavili policiji, storilca pa so kmalu našli in prijeli na območju ŠC Banjica.

"Strogo obsojamo brutalno nasilje na teniškem igrišču, ki se je zgodilo med treningom. Izvedeli smo, da gre za nasilje v družini, glede na to, da je napadalec oče mlade teniške igralke," po poročanju Slobodne Dalmacije pravijo v TS Beograd in navajajo, da sodelujejo s pristojnim tožilstvom, pa tudi s pristojno disciplinsko komisijo. Poudarjajo, da so organizirali več delavnic s starši mladih teniških igralcev, da bi preprečili tovrstne situacije.

Ambicije staršev zelo pogosto presegajo realne zmožnosti otrok, pot od psihične do fizične zlorabe je pogosto zelo kratka, še opozarjajo. S preventivnim delovanjem v štirikotniku otrok-starš-trener-klub ter skozi delavnice pa vidijo pravo pot k izboljšanju situacije.