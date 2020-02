Oče lošinjskega morilca: Počutim se, kot da bi nekdo ubil mojega otroka

Umor se je zgodil v središču Malega Lošinja v petek zjutraj.Oče je bil takrat že v službi, hčerka pa se je ravno odpravljala v šolo. Ravno, ko sta z mamo zapuščali stanovanje, je vstopil 41-letni Branko Rafajac in z nožem napadel mamo. 16-letna hčerka jo je poskušala obraniti, pri tem pa jo je moški večkrat zabodel. "Tega človeka sploh ne poznamo. Ne vemo, kdo je," je za Index.hr dejal pretreseni oče umorjenega dekleta.

Policisti še vedno raziskujejo okoliščine dogodka, so pa potrdili, da so pridržali 41-letnega osumljenca ter da se žrtev in storilec nista predhodno poznala.

Oče morilca: Počutim se, kot da bi nekdo ubil mojega otroka

"Počutim se grozno. Naš sin ima na žalost duševne težave. Z njim že 20 let nismo v stikih, saj zavrača našo pomoč. Pred letom dni je bil hospitaliziran na rabski psihiatriji. Postavili so mu vrsto diagnoz, med njimi tudi motnjo osebnosti," je povedal oče 41-letnika. "Kot smo izvedeli, je imel v zadnjem času hude težave z depresijo, zaradi česar so trpeli vsi okrog njega, tudi njegova nekdanja soproga. Zgodil se je ’klik’ v njegovi glavi, ki nam je zdaj vsem skupaj uničil življenja," je še dodal.

Stari znanec policije

Kot so povedali policisti, je osumljeni že stari znanec policije, saj so ga večkrat obravnavali zaradi krištev javnega reda in miru, zlorabe drog in nasilja v družini, niso pa želeli komentirati njegovega duševnega stanja.

Med prebivalci Malega Lošinja se sicer govori, da naj bi Rafajac tega jutra pozvonil na več naslovih in iskal svojo nekdanjo partnerko. Kot piše Index.hr, bi se torej lahko povsem slučajno zgodilo, da je vstopil v napačno hišo, misleč, da se v njej nahaja njegova nekdanja žena.