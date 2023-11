Oče Luisa Diaza spregovoril prvič po ugrabitvi

Spomnimo, Diaz je bil ugrabljen 28. oktobra v rojstnem kraju njegove družine Barrancas v Kolumbiji. Ugrabili so tudi njegovo ženo Cilenis Marulanda, a so jo po nekaj urah izpustili na prostost. Díaz pa je bil talec vse do 9. novembra, ko so ga ugrabitelji predali predstavnikom Združenih narodov in katoliške cerkve.

Policija je sprva trdila, da je za ugrabitev kriva kriminalna združba, pozneje pa so sporočili, da je ugrabitev izvedla "enota, ki pripada ELN". ELN, ena zadnjih priznanih kolumbijskih gverilskih skupin, je svoje poslanstvo začela kot levičarsko ideološko gibanje leta 1964, nato pa se je osredotočila na kriminal, predvsem na ugrabitve, izsiljevanje, nasilne napade in trgovino z mamili.

Zgolj v prvih devetih mesecih letošnjega leta so ilegalne združbe v državi pridržale več kot 240 ljudi, kar je 70 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, po navedbah agencije AFP kažejo podatki s kolumbijskega ministrstva za obrambo. Po nekaterih ocenah ima 2500 članov. Najbolj aktivna je prav na obmejnem območju z Venezuelo, kjer živita Luis Manuel Diaz in njegova žena.

Medtem ko je bil njegov oče v rokah ugrabiteljev, je v Kolumbiji rojeni nogometaš Liverpoola večkrat pozval k njegovi izpustitvi. Nekaj dni pred izpustitvijo svojega očeta je dosegel gol proti Lutonu in dvignil majico ter razkril besede v španščini "Svoboda za očeta". Stiska njegove družine je prevzela Kolumbijo, prebivalci mesta Barrancas pa so organizirali pohod s svečami in zahtevali takojšnjo izpustitev Diaza.