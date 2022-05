Oče Mateja Periša štiri mesece po izginotju: 'Vsak dan dobivam nove posnetke'

"Tisočkrat sem v mislih šel skozi dogodke na tisto usodno noč. Vedno znova razmišljam o njih. A vsakič, ko pridem do konca, si zastavim vprašanje, na katerega nimam odgovora. In spet sem na začetku zgodbe – še vedno ne vem, kaj se je zgodilo z Matejem ..."

Matejev oče Nenad še vedno upa, da bo sina objel, in kot pravi, je ves čas v stiku s policijo, ki preverja vsako novo informacijo. "Za naš primer se še vedno zanima veliko ljudi, na družbenih omrežjih se je odprlo veliko skupin. Pošiljajo mi posnetke, informacije. Vsak dan imam nekaj aktivnosti v zvezi s tem, še vedno pa nimam odgovora na ključni vprašanji – kje je moj sin in kaj se mu je zgodilo. Vendar je zelo pomembno, da ga policija še vedno išče, da akcija še poteka," pravi Nenad.

Matejev oče je v Beogradu preživel 75 dni, nato se je vrnil v Split. Kot pove, skuša nadaljevati z življenjem, ki ga je živel pred sinovim izginotjem. Kljub temu, dodaja, nič ni tako, kot je bilo prej, on ni več isti. "Živim s tem, da ne vem, kje je moj otrok. Nekako funkcioniram, hodim v službo, opravljam dejavnosti, ki sem jih prej opravljal. Ampak v tem ne uživam. Trudim se sicer biti vpleten v vse in biti v pomoč svoji družini. Poskušam biti Nenad Periš. A nasmeha zame ni več. Živim, delam ... Bolan sem, ampak moram naprej," se zlomi Periš. Tudi Matejevi sestri živita tako kot njihov oče. V upanju, da bosta brata nekoč spet lahko videli in objeli, piše Blic .

Sporočila podpore s celega Balkana, tudi iz Slovenije

Kot nadalje pripoveduje Nenad Periš, vsi še vedno upajo, da se bo skrivnost razkrila, da bodo nekega dne vendarle prejeli tisto informacijo, ki bo dejansko pomagala razrešiti vsa vprašanja in dvome. "Da se bo kdo česa spomnil in da bo to pripeljalo do konca agonije, ki traja že toliko časa," pove obupano.

Periš šteje dneve, odkar je nazadnje slišal svojega sina. V stalnem stiku je s prijatelji, ki jih je pridobil v času bivanja v Beogradu. "Vedno bom hvaležen ljudem, ki so se poistovetili z mano. Dali so mi občutek, da v tem nisem sam, da mi res želijo na vsak način pomagati," je povedal v solzah in se zahvalil vsem za vsako pomoč. Poudaril je, da prejema sporočila podpore s celega Balkana – iz Bosne, Makedonije, Slovenije ...

"Dlje, ko traja bolečina, bolj se je navadiš, a je kljub temu vsak dan le močnejša. Ta negotovost je najhujša," pove Matejev oče. Kot pravi, bo sprejel resnico, pa kakršnakoli že je. "Verjamem, da bo Matej na koncu na najboljšem mestu, bodisi pri svoji družini bodisi pri Bogu," zaključi Periš.