Oče naj bi na Hrvaškem ubil 18-letnega sina s posebnimi potrebami, nato še sebe

Neuradno naj bi oče ubil svojega 18-letnega sina in nato sebe. Oče in sin sta živela v Zagrebu, v Sukošan pa sta prišla na obisk k starim staršem. Tragedija naj bi se zgodila, ko sta stara starša šla k zdravniku, poroča Net.hr . Sin je imel posebne potrebe.

Hrvaška policija je okoli 8. ure zjutraj prejela prijavo o najdbi dveh moških trupel v družinski hiši v Sukošanu.

Očeta in sina je poznala domačinka Mirjana Kecman. "Njegov oče mu je pomagal, vedno so prihajali sem za praznike na obisk k njegovi družini, očetu in materi. Težko mi je, poznam jih vse, ampak ne poznam podrobnosti. Danes zjutraj smo slišali hrup," je povedala soseda Kecmanova.

"Prispela sta iz Zagreba. Mislim, da ni mogel več zdržati, imel je dva bolna otroka," je dodala.