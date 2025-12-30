Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Oče naj bi na Hrvaškem ubil 18-letnega sina s posebnimi potrebami, nato še sebe

Sukošan, 30. 12. 2025 13.09 pred 7 minutami 1 min branja 1

Avtor:
D. S.
Hrvaška policija

V hiši v Sukošanu na Hrvaškem je policija našla dve moški trupli. Neuradno naj bi oče ob obisku starih staršev ubil svojega 18-letnega sina in nato še sebe. Sin je imel posebne potrebe, tragedija pa naj bi se zgodila, ko sta stara starša šla k zdravniku.

Hrvaška policija je okoli 8. ure zjutraj prejela prijavo o najdbi dveh moških trupel v družinski hiši v Sukošanu.

Neuradno naj bi oče ubil svojega 18-letnega sina in nato sebe. Oče in sin sta živela v Zagrebu, v Sukošan pa sta prišla na obisk k starim staršem. Tragedija naj bi se zgodila, ko sta stara starša šla k zdravniku, poroča Net.hr. Sin je imel posebne potrebe.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Očeta in sina je poznala domačinka Mirjana Kecman. "Njegov oče mu je pomagal, vedno so prihajali sem za praznike na obisk k njegovi družini, očetu in materi. Težko mi je, poznam jih vse, ampak ne poznam podrobnosti. Danes zjutraj smo slišali hrup," je povedala soseda Kecmanova.

"Prispela sta iz Zagreba. Mislim, da ni mogel več zdržati, imel je dva bolna otroka," je dodala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hrvaška tragedija smrt oče sin posebne potrebe umor

Gneča in varnostne grožnje: nekatera mesta po svetu okrnila silvestrovanja

SORODNI ČLANKI

Tragedija pri Zagrebu: ženska z nožem napadla družinskega člana

Hrvat zaradi stanovanja ubil sosedo, njeno truplo v vodnjaku skrival 11 let

Umor v Pakoštanih: Slovak do smrti pretepel partnerico

V garaži ustreljen mlad par, sosedje slišali vsaj 10 strelov

bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Na božič je izgubila še drugo hčer
Na božič je izgubila še drugo hčer
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Kam vodi evropski energetski preobrat?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425