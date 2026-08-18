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Oče naj bi v Kumbergu ubil osemletno hčerko

Kumberg, 18. 08. 2026 10.37 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Avstrijska policija

Na avstrijskem Štajerskem, v bližini Gradca, naj bi 37-letni moški umoril svojo osemletno hčer. Deklico so z vbodnimi ranami prepeljali v bolnišnico, a ji ni bilo več pomoči. Moškega so aretirali, domneva se, da je po dejanju skušal storiti samomor. V hiši je bila tudi mati, ki pa ni poškodovana.

Sinoči okoli 22.45 je policija v Kumbergu, severovzhodno od Gradca, prejela klic na pomoč. 37-letni moški naj bi doma z nožem napadel osemletno hčer. Na kraj dogodka je nemudoma odhitelo več policijskih patrulj, poroča Kleine Zeitung. Po prihodu so policisti moškega našli v kopalnici, imel je več ureznin. Po navedbah policije je verjetno skušal storiti samomor.

Moški naj bi hčerko večkrat zabodel in jo porezal, izhaja iz policijskega poročila. Deklico, ki je bila tedaj še živa, a hudo poškodovana, so z reševalnim vozilom odpeljali v univerzitetno bolnišnico v Gradec, kjer pa je kmalu zatem umrla. Graško državno tožilstvo je odredilo obdukcijo.

Ozadje zločina še ni jasno

Dekličina mati je bila v času dogodka v hiši in ni poškodovana. Po navedbah policije so ji zagotovili psihološko podporo.

Tako oče kot mama sta avstrijska državljana, nobeden od njiju nima predhodne kazenske evidence.

V bolnišnico so odpeljali tudi 37-letnega očeta, kjer so mu oskrbeli rane, zatem so ga pridržali. Kleine Zeituzng neuradno še poroča, da naj bi na kraju našli domnevno orožje – kuhinjski nož. Okoliščine kaznivega dejanja in motiv preiskuje štajerski kriminalistični urad.

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