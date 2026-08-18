Oče naj bi v Kumbergu ubil osemletno hčerko

Sinoči okoli 22.45 je policija v Kumbergu, severovzhodno od Gradca, prejela klic na pomoč. 37-letni moški naj bi doma z nožem napadel osemletno hčer. Na kraj dogodka je nemudoma odhitelo več policijskih patrulj, poroča Kleine Zeitung. Po prihodu so policisti moškega našli v kopalnici, imel je več ureznin. Po navedbah policije je verjetno skušal storiti samomor.

Moški naj bi hčerko večkrat zabodel in jo porezal, izhaja iz policijskega poročila. Deklico, ki je bila tedaj še živa, a hudo poškodovana, so z reševalnim vozilom odpeljali v univerzitetno bolnišnico v Gradec, kjer pa je kmalu zatem umrla. Graško državno tožilstvo je odredilo obdukcijo.