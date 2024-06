Oče osumljenega za umor malčice Danke: 'Mislim, da so otroka prodali'

"Zavračam vse, kar sem povedal policiji, vsako svojo izjavo," je dejal osumljenec na sodišču in s tem preiskavi dodal nove razsežnosti. Kot poroča Telegraf, je dodal, da deklice sploh ni videl, da je ni udaril s službenim avtomobilom in da nima nobene slabe vesti zaradi malčice, saj naj ne bi bil kriv za njeno smrt.

Tudi sam je bil do nedavnega v priporu zaradi suma, da je svojemu sinu pomagal prenesti truplo umorjene dvoletne Danke iz Srbije. A kot pravi sedaj, ga je izjava drugega osumljenca povsem presenetila. Dejal je, da sedaj verjame, da "ni vse tako kot se zdi" in da je po njegovem mnenju, "otrok bil prodan". Njegov sin je umor malčice sicer že priznal.

"Več dni nisem bil doma, zelo sem bolan in čas preživljam pri zdravniku," je pojasnil za Telegraf. "Zdaj želi prenesti krivdo na mojega sina, da bo on do konca življenja v zaporu. Mislim, da ni vse tako, mislim, da so otroka prodali," je dejal oče prvega osumljenega. Očeta so po dvomesečnem priporu izpustili, da se brani s prostosti, pridržan pa je bil tudi njegov drugi sin, tudi zaradi suma, da je pomagal prenesti truplo umorjene deklice z deponije. Ta je v zaporu umrl nasilne smrti.