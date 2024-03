Oče pogrešane Danke delil njeno fotografijo, aretirali enega od policistov

Policisti so medtem po neuradnih informacijah Nove.rs mamo pogrešane deklice Ivano Ilić odpeljali na kraj, kjer je nazadnje videla hčerko. Tam naj bi policistom opisala in pokazala vse podrobnosti, ki so se zgodile na dan izginotja dveletne deklice. Policisti bodo skušali z njenim opisom dogodkov rekonstruirati gibanje družine.

V Srbiji so medtem zaradi razkrivanja informacij o pogrešani Danki Ilić aretirali policista iz Bora, poroča Telegraf.rs. Ni sicer znano, komu je razkrival podatke, vendar pa medij poroča, da so policista testirali tudi s poligrafom, na katerem je padel. Osumljenec je trenutno v 48-urnem pridržanju.

Po pregledu 4,5 kilometra dolgega predora gasilci pregledujejo še vse vodovodne in kanalizacijske sisteme, ki vodijo do Borskega jezera. Kot poroča Blic , bodo morali preiskovalci prečesati tudi celotno jezero.

Spomnimo, dekličina mati je srbskim medijem povedala, da je deklica izginila, ko je starejšemu sinu dala vodo. Družina je v torek obiskala družinsko hišo v Banjskem Polju, da bi se igrali na svežem zraku. Deklica je bila ob izginotju oblečena v zeleno jakno, vijolične hlače, imela pa je tudi spete lase.

Policisti so v preiskavi pregledali objekte vseh stanovalcev na Banjskem polju, ponovno so zaslišali tudi mamo pogrešane, očeta pa so poligrafsko testirali. Matere namreč niso mogli, ker je noseča.

Preiskali so 10-kilometrsko območje, prav tako so pred družinsko hišo napotili bagre, ki so prekopali okolico, vendar pa jim deklice kljub vsem naporom še ni uspelo najti. Okoli hiše danes ni več bagrov in tovornjakov.