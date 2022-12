Oče pogrešanega ameriškega študenta sporočil, da je njegov sin živ

Kenny DeLand ml., ki je študiral na univerzi v francoskem Grenoblu je bil pogrešan od 29. novembra. Njegovi starši so se z njim nazadnje slišali dva dni pred tem. Ena izmed Kennyjevih francoskih znank je v času njegovega izginotja dejala, da je možno, da je DeLand ml. odšel prostovoljno. S to domnevo se nista strinjala Kennyjeva starša.

"To, da bi moj sin kar prekinil stike, brez kakršnekoli razlage, ni v skladu z njegovim karakterjem," je DeLand st. povedal v sredo. "In to je tisto, kar staršem ustvari najhujše skrbi. In s tem ko čas mineva, ta skrb še raste," je dodal. Kennyjev oče je tako v sredo oblasti obsodil, da za iskanje njegovega sina niso naredili dovolj.

Interpol je zato v četrtek za primer Kennyjevega izginotja izdal rumeno obvestilo, s katerim oblasti pozovejo k pomoči pri iskanju pogrešanih oseb.