Oče preživelega dečka: 'Nikogar nimam več, razen njega'

37-letni Muhammad Hadidi je v izraelskem zračnem napadu na stanovanjsko stavbo v Gazi izgubil štiri otroke in ženo. Preživel je le najmlajši sin, petmesečni Omar, ki ga zdaj zdravijo v bolnišnici. Hadidijeva žena se je z otroki dan pred usodno nočjo odpravila na obisk k bratu, skupaj pa so nameravali proslaviti konec ramazana.

Izraelci so v soboto zjutraj napadli begunsko taborišče v Gazi Al Šati, v letalskem napadu pa je bila porušena trinadstropna stanovanjska stavba. Umrlo je 10 ljudi, med njimi osem otrok in dve ženski – vsi člani iste razširjene družine. Edini preživeli je petmesečni dojenček Omar, ki je tako tudi edini preživeli član svoje družine. Našli so ga med ruševinami, zraven njegove mrtve mame. "Nikogar nimam več na tem svetu, razen njega," je za agencijo AFP dejal oče preživelega otroka Muhammad Hadidi.Dečka zdravijo v bolnišnici v Gazi zaradi trojnega zloma noge. 37-letnik je v izraelskem zračnem napadu izgubil ženo in štiri sinove, stare od šest do 13 let. "Odšli so iskat Boga. Kmalu se bomo srečali. O Bog, naj ne bo predolgo,"je dejal.

Sobotni napad se je zgodil ob koncu postnega meseca ramazana. V petek je Hadidijeva žena otroke odpeljala na obisk k bratrancem v begunsko taborišče."Otroci so oblekli bajramska oblačila, vzeli igrače in se odpravili k stricu na praznovanje. Zvečer so me poklicali in mi sporočili, da bodo tam prespali,"pripoveduje oče.

icon-expand V izraelskih letalskih napadih v Gazi je bilo uničenih več sto stanovanjskih stavb. FOTO: AP

Sredi noči ga je poklical sosed in mu povedal, da je izraelska raketa zadela dom njegovega svaka. "Hitel sem tja, a ko sem prispel, so ostale le še ruševine, reševalci pa so izvlekli trupla." Med žrtvami je bila tudi njegova svakinja in njeni štirje otroci. Izraelski zračni napadi so od preteklega ponedeljka v oblegani obalni enklavi ubili 200 ljudi, med njimi 59 otrok. Na izraelski strani so rakete palestinskih oboroženih skupin ubile 10 oseb. Hadidi je Izrael obtožil, da je namerno ciljal na otroke. "Kaj so storili, da si niso zaslužili niti opozorila za evakuacijo pred bombardiranjem," se sprašuje. Izrael se na drugi strani brani, da je bil napad usmerjen proti oboroženim pripadnikom Hamasa. Organizacije za človekove pravice ob tem opozarjajo, da so žrtve izraelskih napadov v Gazi večinoma ženske in otroci. V letalskih napadih je bilo v Gazi uničenih več sto stanovanjskih hiš. Hadidi upa, da si bo sin kmalu opomogel. "Skrbel bom zanj in ga vzgajal sam," je še povedal.