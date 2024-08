Oče pustil triletnika v avtomobilu in odšel k prostitutki

Nemška policija je v ponedeljek obravnavala dogodek, ki bi se lahko končal tragično. Mimoidoči so malo pred 21. uro v kraju Hagen opazili, da je v parkiranem avtomobilu, ki je bil zaklenjen in ni bil v senci, v otroškem sedežu sedel otrok. Avtomobil je bil zaklenjen, okna pa so bila odprta za približno centimeter, v tistem času pa je bila zunanja temperatura okoli 26 stopinj Celzija.

Deček se je v vozilu močno potil, zato ga je priča ogovorila in ga prosila, naj odpre vrata od znotraj. V bližini namreč ni bilo videti staršev. Mimoidoči so nato malčku dali vodo ter poklicali policijo.

Na kraj je prišla tudi ekipa nujne medicinske pomoči, ki je ugotovila, da je imel otrok povišano telesno temperaturo in prve znake dehidracije. Ko se je 33-letni oče okoli 21.40 vrnil, se je izgovarjal, da je skočil do prijatelja, od katerega naj bi si želel izposoditi denar, in da je njegov sin takrat spal v avtu.

Toda policija je nato ugotovila, da je moški avtomobil parkiral okoli 20.15 in odšel k prostitutki.

Moškega so ovadili zaradi opustitve dolžnosti varstva in vzgoje ter zaradi povzročitve telesne poškodbe iz malomarnosti.

Otroka so odpeljali v bolnišnico in o dogodku obvestili njegovo mater, ki je izrazila nerazumevanje zaradi vedenja svojega partnerja. O dogodku so obvestili tudi Urad za dobrobit mladih, kriminalisti pa nadaljujejo s preiskavo.

Policija je ob tem znova opozorila, da naj ljudje nikoli ne pustijo otrok in živali samih v vozilih. Avtomobil, ki je parkiran na soncu, lahko namreč hitro postane smrtno nevarna past.