Oče, sin in njun sosed spoznani za krive umora temnopoltega tekača

Vse tri moške, obtožene umora 25-letnega Ahmauda Arberyja, je sodišče v sredo spoznalo za krive umora. Obsodba je sledila po 10-urnem posvetovanju porote. Moškim grozi dosmrtna kazen, sodnik pa bo odločil, ali bodo imeli možnost pogojnega izpusta. Kazen jim bodo izrekli predvidoma februarja prihodnje leto.

Oče in sin, Greg McMichael in Travis McMichael, sta februarja 2020 zgrabila orožje in s svojim poltovornjakom zasledovala 25-letnega Arberyja, ki je tekel po njuni soseski v bližini pristaniškega mesta Brunswick v ameriški zvezni državi Georgia. Njun sosed William Bryan se je pridružil zasledovanju in s telefonom posnel dogajanje. Travis McMichael je nato ustrelil Arberyja, ta pa je zaradi hudih poškodb umrl.

Videoposnetek dogodka se je nato čez dva meseca pojavil na spletu in sprožil ogorčenje javnosti, saj noben od vpletenih do takrat še ni bil aretiran.

Tožilci so zavrnili sklicevanja na samoobrambo, saj Arbery ni bil oborožen. Odvetniki obtoženih so namreč trdili, da je pokojni Travisa McMichaela napadel, slednji pa je nato odgovoril s streli. Kot so še vpleteni poudarili na sodišču, so ukrepali zaradi serije vlomov v soseski, prepričani pa so bili, da je bil za te odgovoren ravno pokojni. Državni tožilci trojice sicer niso obtožili rasizma, je pa to storilo zvezno tožilstvo.