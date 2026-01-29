Oče 30 let skrbel za hudo bolnega sina, a ga ni smel videti ob smrti

Maher Tarabishi, 62-letni jordanski državljan, je več kot 30 let v ZDA skrbel za sina Waela, ki je trpel za Pompejevo boleznijo, poroča Al Jazeera. To je redka genska bolezen, ki povzroča hudo mišično oslabelost in dihalne zaplete ter zahteva stalno strokovno nego, 24-urno oskrbo in številne operacije. Oče je bil ključna oseba pri vsakodnevni oskrbi in operacijah.

Čeprav je Tarabishi v ZDA zakonito prebival pod posebnim nadzornim režimom sodišča in se je več kot dve desetletji redno javljal imigracijskim oblastem, so ga oktobra 2025 ob rutinskem preverjanju nepričakovano pridržali v okviru zaostrene imigracijske politike. Od takrat mu ni bilo dovoljeno biti ob sinu niti ob njegovi smrti.

V času očetove odsotnosti se je Waelovo zdravstveno stanje izrazito poslabšalo. Dvakrat je bil sprejet na intenzivno nego, njegovo fizično in psihično stanje pa je po navedbah družine hitro nazadovalo. Sorodniki so poskušali nadomestiti očetovo vlogo, vendar brez njegovega znanja in izkušenj niso mogli zagotoviti enake ravni oskrbe.