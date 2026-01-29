Naslovnica
Tujina

Oče 30 let skrbel za hudo bolnega sina, a ga ni smel videti ob smrti

Dallas, 29. 01. 2026 15.42 pred 17 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Maher in njegov sin Wael

Ameriška imigracijska politika je v primeru jordanskega državljana Maherja Tarabishija po državi sprožila val ogorčenja. Po več desetletjih skrbi za hudo bolnega sina je ICE pridržal očeta, medtem ko je sin umiral brez njega. Družina in zagovorniki trdijo, da je bila prisilna ločitev usodna.

Maher Tarabishi, 62-letni jordanski državljan, je več kot 30 let v ZDA skrbel za sina Waela, ki je trpel za Pompejevo boleznijo, poroča Al Jazeera. To je redka genska bolezen, ki povzroča hudo mišično oslabelost in dihalne zaplete ter zahteva stalno strokovno nego, 24-urno oskrbo in številne operacije. Oče je bil ključna oseba pri vsakodnevni oskrbi in operacijah.

Čeprav je Tarabishi v ZDA zakonito prebival pod posebnim nadzornim režimom sodišča in se je več kot dve desetletji redno javljal imigracijskim oblastem, so ga oktobra 2025 ob rutinskem preverjanju nepričakovano pridržali v okviru zaostrene imigracijske politike. Od takrat mu ni bilo dovoljeno biti ob sinu niti ob njegovi smrti.

V času očetove odsotnosti se je Waelovo zdravstveno stanje izrazito poslabšalo. Dvakrat je bil sprejet na intenzivno nego, njegovo fizično in psihično stanje pa je po navedbah družine hitro nazadovalo. Sorodniki so poskušali nadomestiti očetovo vlogo, vendar brez njegovega znanja in izkušenj niso mogli zagotoviti enake ravni oskrbe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družinski odvetnik je po poročanju Al Jazeere v zadnjih urah Waelovega življenja poskušal doseči vsaj začasno izpustitev ali nadzorovan obisk, a so oblasti dovolile le virtualni stik. Kljub temu, da je bila Waelova zadnja želja, da bi videl očeta in ga prijel za roko. Prošnjo za udeležbo na pogrebu so prav tako v zadnjem trenutku zavrnili, odločitev pa naj bi prišla z najvišje ravni.

Primer je sprožil ogorčenje po vsej državi. Družina je svojo zgodbo delila tudi na strani GoFundMe, da bi zbrala denar za pravne stroške. Na teksaški podružnici Sveta za ameriško-islamske odnose poudarjajo, da Tarabishi nima kazenske preteklosti in je vedno spoštoval pogoje bivanja. Družina zdaj zahteva tudi ponovno odprtje postopka, saj obstajajo sumi, da je bila njegova prvotna imigracijska dokumentacija vložena s strani osebe, ki se je lažno predstavljala kot odvetnik.

Preberi še ICE kršil skoraj 100 sodnih odredb samo v januarju

ICE se na poizvedbo Al Jazeere ni odzval, je pa lani za NBC News Tarabishija označil za "kriminalnega tujca" in domnevnega člana koalicije palestinskih skupin (PLO), kar odvetnik označuje kot neresnično in zavajajoče. Družina po Waelovi smrti poudarja, da je bil Tarabishi zanj nepogrešljiv ter opozarja, da se takšna nečloveška obravnava ne bi smela zgoditi nikomur.

Maher Tarabishi Pompejeva bolezen ameriška imigracija ICE
vlahov
29. 01. 2026 18.20
A zame vam ni žal , da imam 440 pokojnine . In to v svoji državi. Ni vam žal 1,300 zaklanih Judov... 30.000 ubitih v Ukrajini mesečno , 35,000 Irancev ubitih v mesecu . Če ni papirjev furaj v Jordan
Odgovori
-1
2 3
Wolfman
29. 01. 2026 16.00
Pa kdo si še želi živeti v židovski državi!
Odgovori
+1
4 3
bojer
29. 01. 2026 17.08
... najbrž družina Trump ....
Odgovori
+0
2 2
vlahov
29. 01. 2026 18.28
jaz ,
Odgovori
+1
1 0
