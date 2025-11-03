Oče šolskega nasilneža zgrožen, da je noč preživel v popravnem domu

Že čez vikend je na šolskem izletu v Gradec dobival grožnje, še isti dan med glavnim odmorom klofute, ob koncu šole pa: "Šel je pit vodo. Sledila sta mu noter, skočila nanj in ga s pestmi pretepala po glavi, z glavo tolkla ob umivalnik in steno. Ko je prišel iz stranišča, jih je še približno 20 poveličevalo to nasilje," pripoveduje mama pretepenega šolarja.

Deček nima resnejših poškodb in se počuti dobro, vsaj fizično, pravi mama. Je pa že leto dni pred tem trpel psihično nasilje, kar pušča dolgotrajnejše posledice: "Poskušamo ga bodriti. Skrbi ga vrnitev v šolo, morda ga je strah."

Oče enega od nasilnežev se je javno opravičil, a hkrati poudaril, da meni, da je zgodba pretirana. Trdi, da je prišlo do prerivanja in klofut, vendar ni bilo hujših poškodb. "To je zanju velika negativna izkušnja v smislu, da sta utrpela določene travme, bila sta na mestu, kjer ne bi smela biti. To niso otroci iz disfunkcionalnih družin, to sta otroka, ki sta naredila napako. Otroci potrebujejo pomoč. Žrtev potrebuje pomoč. Mislim, da so s fantoma ravnali prestrogo, mislim, da ne bi smela preživeti noči v popravnem domu, morala bi biti sankcionirani za svoje vedenje, absolutno da, ampak to je ukrep, ki je prestopil vsako mejo," je prepričan oče enega od napadalcev.

"Zelo sem pretresena in moj sin ravno tako. Onadva lahko hodita v šolo, dokler se sojenje ne nadaljuje, moj sin pa je travmatiziran, naj se zdravi doma. Verjamem v zakonodajo Republike Hrvaške, a kaj pa moj sin, boji se hoditi v šolo. Kaj pa zdaj z njim?" pa se sprašuje pretresena mati.

Iz šole pred kamere niso želeli. Pisno odgovarjajo, da so po protokolu opravili razgovore z vsemi učenci in starši ter vložili prijavo policiji in socialnim službam. Dodajajo še, da bodo vpletenim učencem izrečeni strogi pedagoški ukrepi.

"Strogi pedagoški ukrepi so opomini. Opomini ne pomenijo absolutno nič. Otroci se tega zavedajo," pa opozarja Helena Ančić iz združenja Roditelji za djecu (Starši za otroke). "Tudi šola ima tukaj zvezane roke, pričakujemo, da bo vlada nujno spremenila zakone," dodaja.