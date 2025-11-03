Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Oče šolskega nasilneža zgrožen, da je noč preživel v popravnem domu

Zagreb, 03. 11. 2025 18.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Lea Marušič
Komentarji
27

Potem, ko je hrvaško javnost pretresel brutalni napad na 17-letnika, ki so mu vrstniki izbili zobe in zlomili čeljust, da je obležal v mlaki krvi, iz ene od zagrebških osnovnih šol spet poročajo o medvrstniškem nasilju. Dva učenca osmega razreda sta na šolskem stranišču pretepla svojega vrstnika, ki je pri tem utrpel lažje fizične, predvsem pa tudi psihične posledice. Primer znova odpira vprašanje, kako vrstniško nasilje preprečiti in ustaviti. Spregovorila sta tudi dečkova mama in pa oče enega od nasilnežev.

Že čez vikend je na šolskem izletu v Gradec dobival grožnje, še isti dan med glavnim odmorom klofute, ob koncu šole pa: "Šel je pit vodo. Sledila sta mu noter, skočila nanj in ga s pestmi pretepala po glavi, z glavo tolkla ob umivalnik in steno. Ko je prišel iz stranišča, jih je še približno 20 poveličevalo to nasilje," pripoveduje mama pretepenega šolarja.

Deček nima resnejših poškodb in se počuti dobro, vsaj fizično, pravi mama. Je pa že leto dni pred tem trpel psihično nasilje, kar pušča dolgotrajnejše posledice: "Poskušamo ga bodriti. Skrbi ga vrnitev v šolo, morda ga je strah."

Oče enega od nasilnežev se je javno opravičil, a hkrati poudaril, da meni, da je zgodba pretirana. Trdi, da je prišlo do prerivanja in klofut, vendar ni bilo hujših poškodb. "To je zanju velika negativna izkušnja v smislu, da sta utrpela določene travme, bila sta na mestu, kjer ne bi smela biti. To niso otroci iz disfunkcionalnih družin, to sta otroka, ki sta naredila napako. Otroci potrebujejo pomoč. Žrtev potrebuje pomoč. Mislim, da so s fantoma ravnali prestrogo, mislim, da ne bi smela preživeti noči v popravnem domu, morala bi biti sankcionirani za svoje vedenje, absolutno da, ampak to je ukrep, ki je prestopil vsako mejo," je prepričan oče enega od napadalcev. 

"Zelo sem pretresena in moj sin ravno tako. Onadva lahko hodita v šolo, dokler se sojenje ne nadaljuje, moj sin pa je travmatiziran, naj se zdravi doma. Verjamem v zakonodajo Republike Hrvaške, a kaj pa moj sin, boji se hoditi v šolo. Kaj pa zdaj z njim?" pa se sprašuje pretresena mati.

Iz šole pred kamere niso želeli. Pisno odgovarjajo, da so po protokolu opravili razgovore z vsemi učenci in starši ter vložili prijavo policiji in socialnim službam. Dodajajo še, da bodo vpletenim učencem izrečeni strogi pedagoški ukrepi.

 "Strogi pedagoški ukrepi so opomini. Opomini ne pomenijo absolutno nič. Otroci se tega zavedajo," pa opozarja Helena Ančić iz združenja Roditelji za djecu (Starši za otroke). "Tudi šola ima tukaj zvezane roke, pričakujemo, da bo vlada nujno spremenila zakone," dodaja.

Preberi še Brutalen primer medvrstniškega nasilja na Hrvaškem: dijak obležal v mlaki krvi

Policija potrjuje, da okoliščine dogodka preiskujejo. Odzvali so se tudi iz Mestne občine Zagreb, kjer odgovarjajo, da bo vsako nasilno vedenje takoj sankcionirano.

nasilje medvrstniško šola zagreb hrvaška
Naslednji članek

Zaradi objave spornega posnetka aretirali vojaško pravobranilo

Naslednji članek

Rekordna udeležba na predčasnih volitvah v New Yorku. Bo Mamdaniju uspelo?

SORODNI ČLANKI

Indira Ekić: Prvi udarec sem dobila v vrtcu zato, ker sem bila iz Bosne

Mama žrtve pretepa na Ptuju: Poklical me je, bil je v solzah in brez besed

Ko staršem ne gre več zaupati, bi morala otroka prevzgojiti država

'Otrokova prva izkušnja, ko se nekomu zaupa o nasilju, je zelo pomembna'

Še en posnetek nasilja na Ptuju: skupina močno oklofutala žrtev

Nov posnetek medvrstniškega nasilja: moral je klečati, ko so ga udarjali

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desno
03. 11. 2025 19.47
Zaprt se očeta
ODGOVORI
0 0
Veščec
03. 11. 2025 19.43
+5
sina u popravni dom,fotra pa pred sodnika
ODGOVORI
5 0
Desno
03. 11. 2025 19.47
Tako je
ODGOVORI
0 0
Antena
03. 11. 2025 19.38
+9
Očetu nasilneža : ni čudno, da je temu tako ko oče še vedno delno zagovarja sinovo vedenje. Sin dobiva potuho očeta.
ODGOVORI
9 0
kokicas
03. 11. 2025 19.38
+6
Saj prebereš vsako novico o napadih in telesnih poškodbah pa nobenih kazni in zato vedno več takih promerov na avtobisnih postajah v državi nikjer nikogar odgovornega za stanje recimo nekega nadzornika, za nakomane in take ki so glasni. Če je otroka strah naj pove kdo ga nadleguje in naj bi odgovorni takoj odreagirali ne kot v novem mestu
ODGOVORI
6 0
Haloška ikebana
03. 11. 2025 19.37
+6
opomin ne pomeni nič, ker ga starši razvrednotijo. Ko sem jaz domov prinesel opomine in v podpis, je trpela moja zadnjica, ker sem delal sramoto v šoli. Niti slučajno ni bilo vprašanja, ali ima učitelj prav.
ODGOVORI
6 0
PuabloC
03. 11. 2025 19.37
+7
Kje so časi, ko so fakini sami padli na pendrek in rekli Miličniku "ni bilo namerno, tovariš".
ODGOVORI
7 0
Sixten Malmerfelt
03. 11. 2025 19.36
+6
Tega očeta bi morali po pretepu spraviti za 2 noči v arešt na Remetinec!
ODGOVORI
6 0
Prleški Ivek
03. 11. 2025 19.36
+7
Pravilno da sta bila malo zaprta. Vendar bi morali še starši kazen plačati ( za vsak napak 1000 eur) pa bi se hitro doma zmenili.
ODGOVORI
7 0
Vera in Bog
03. 11. 2025 19.31
-2
Demokracija ne deluje. Sodstvo iz komunizma ne more soditi tudi v svobodnih časih.
ODGOVORI
1 3
ibasumik
03. 11. 2025 19.37
+3
demokracija ne more nikdar delovati, ker vedno se bo našel nek odstotek primitivcev, ki bodo to izkoriščali. demokracija deluje samo v teoriji.
ODGOVORI
3 0
Vera in Bog
03. 11. 2025 19.39
+1
Na zahodu deluje veliko bolje kot tukaj. Imajo tradicijo tega
ODGOVORI
1 0
Definbahija
03. 11. 2025 19.31
+4
Na postaji milice bi mogli preživeti. Sigurno si je ne bi zapomnil
ODGOVORI
4 0
Vera in Bog
03. 11. 2025 19.26
-3
Drugač pa hrvaška policija to so čisti divjaki. Tam še niso prišli do teh normalnih stopenj razvoja
ODGOVORI
1 4
Sixten Malmerfelt
03. 11. 2025 19.37
Tuđmanova dijeca!
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
03. 11. 2025 19.42
Bolj juga djeca :)
ODGOVORI
0 0
IQ200
03. 11. 2025 19.26
+12
Vemo vsi kako preprečiti, da mu na pamet nikoli ne bi padlo. Tko kot so nas včasih. Samo neee, EU želi mehkužce, odprte meje, multikulti, pravice za pse pa tudi podpira nedotakljivost kriminalcev. Narobe svet. Reset bo potreben.
ODGOVORI
12 0
Vera in Bog
03. 11. 2025 19.25
+7
Tak je danes svet, kriminalcu nič ne moreš
ODGOVORI
7 0
Kod.
03. 11. 2025 19.22
+12
Mislim, da so s fantoma ravnali prestrogo, mislim, da ne bi smela preživeti noči v popravnem domu, morala bi biti sankcionirani za svoje vedenje, absolutno da, ampak to je ukrep, ki je prestopil vsako mejo," je prepričan oče enega od napadalcev. ..............................Mislim da bi nujno potrebno tudi oba očeta nasilnežov za eno noč v zapor
ODGOVORI
12 0
0523
03. 11. 2025 19.20
+15
Zakaj pa ne bi šel še ata malo na hladno. Končno je sin njegov produkt, kateremu bi lahko včasih kakšno primazal.
ODGOVORI
15 0
bb5a
03. 11. 2025 19.19
+7
Najbolš da takoj dobi odškodnino, k en dan ni na vodni postelji spal... res kako morjo tko maltretirat človeka, če pa vsi vemo, da si je un ta drug poškodoval glavo na WC školjki... se pravi WC školjka mora odgovarjati.
ODGOVORI
7 0
štajerc65
03. 11. 2025 19.19
+5
A spet Hrvaška, pa odprti komentarji. Za nas Slovence se raje brigajte.
ODGOVORI
7 2
Port__CN
03. 11. 2025 19.14
+12
Stari pa isto usekan
ODGOVORI
12 0
Pegasus2
03. 11. 2025 19.08
+12
Mogoč če bi preživel vsaj en mesec v tem popravnem domu....bi mu mogoč kanal
ODGOVORI
12 0
Killing of Hind Rajab
03. 11. 2025 19.03
+8
no...samo da preiskujejo...banda birokratska...nazadnje bo prej kdo umrl preden bodo kaj rešili
ODGOVORI
8 0
Killing of Hind Rajab
03. 11. 2025 19.04
+1
ampak po zakonu pa je...to pa ja...kot vrnjeno govedo mučitelju ..pa tud če pocrkajo od hudega ..
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330