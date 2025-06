Oče sredi dneva dveletnika pozabil v avtu: zaradi vročine mu je zastalo srce

Na parkirišču letalske baze Istres na jugu Francije so v četrtek okoli 16. ure v parkiranem avtomobilu opazili negibnega otroka. "Otrok je umrl, potem ko so ga pustili v avtomobilu, ki je bil izpostavljen soncu in vročini," je sporočilo francosko tožilstvo.

Že odrasli so lahko ogroženi, če dlje časa preživijo v zaprtem vozilu. Otroci pa so še toliko bolj ogroženi, saj se njihovo telo segreje tri do petkrat hitreje kot telo odraslih. Znojenje pri otrocih še ne deluje tako dobro kot pri odraslih, poleg tega pa si ne morejo sami pomagati, se odpeti in zapustiti avtomobila.

Tudi v Sloveniji smo v preteklosti zabeležili primere, ko so starši pozabili otroka v avtu v vročini. Vročina v parkiranem avtomobilu hitro naraste in ubija. A takšno smrt lahko preprečimo.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so že pred časom opozorili, da nikoli ne puščajmo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu. Niti za eno minuto! Poleg tega so opozorili, naj se otroci ne igrajo v avtu in da starši pospravijo ključe in daljinske upravljalce na varno.

Pri tem je treba vedeti, da malo odprto okno avtomobila skoraj nič ne vpliva in ne prepreči usodnega segrevanja notranjosti avtomobila. Prav tako ne pomaga niti to, da je bil avto pred tem hlajen s klimo, saj je le v nekaj minutah temperatura v avtu enaka kot zunaj in potem le še narašča. Tudi pri temperaturah 21 stopinj Celzija in manj se lahko avto v sončnih dneh v manj kot 10 minutah ogreje toliko, da toplota lahko ogrozi življenje.

"Da ne bi pozabili otroka v avtu, si lahko pomagamo z nekaj preprostimi nasveti, in sicer: položimo na sedež poleg njega predmet, ki ga bomo takoj po prihodu na cilj najprej potrebovali (npr. torbico, telefon, službeno kartico, torbo s telovadno opremo ipd.) in bodimo pozorni, da otrok predmeta ne more doseči in se poškodovati z njim. Na telefonu si lahko nastavimo opomnik, da moramo oddati otroka v varstvo. Pred zapuščanjem avtomobila odprimo zadnja vrata in preverimo, ali je otrok v njem. Otroci so lahko čisto tiho, ko spijo na zadnjem sedežu ali kaj zbrano opazujejo," so zapisali na NIJZ.

Če opazite, da je v zaprtem parkiranem avtomobilu otrok, pokličite 112 in jih opozorite, če je otrok zelo prizadet ter se ne odziva. Enako velja za starejše, bolne, invalide, živali ... Vse, ki si sami ne morejo pomagati.