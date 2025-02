Oče, razpet med žrtvijo in otrokom: 'Prosim, obrni se stran!'

Videoposnetek, ki ga je pridobil lokalni portal 5 Minuten Villach, zvabi solze v oči še tako izkušenim novinarjem in urednikom. "Majhen otrok, ki izgubljeno gleda, kako njegov oče poskuša nekomu rešiti življenje, " so zapisali v članku.

Na Glavnem trgu v Beljaku, kjer je 23-letnik v soboto začel naključno zabadati mimoidoče, so bili tudi otroci. "Eden od njih, star največ tri leta, stoji pred bankomatom v središču mesta, toplo zavit v zimski kombinezon. Ob prizoru, ki ga opazuje, vam zaledeni kri."

Napadalec je pravkar zabodel 14-letnika, ki nepremično leži na tleh. Moški z otrokom – verjetno gre za njegovega sina – mu poskuša pomagati, mu rešiti življenje. Medtem ko mu meri utrip, otroku hkrati govori: "Obrni se stran, prosim, ne glej."

Otrok sledi njegovim navodilom in se obrne stran, vendar še naprej pogleduje k očetu. Videoposnetek prikazuje, kako ta večkrat vstane, da bi otroka obrnil stran od krvavega prizora, nato pa hitro steče nazaj k žrtvi. Tej žal ni bilo več pomoči.

"Oče, razpet med otrokom in žrtvijo. In otrok, ki je moral videti napad pri komaj treh letih," so srce parajoč prizor opisali pri 5 Minuten.

Dejstvo je, da 23-letni Sirec v soboto ni ranil le pet oseb, ki jih je direktno napadel. Čustveno prizadetih je še veliko ljudi. "Beljak je s tem dogodkom izgubil nedolžnost," je dogodek komentiral župan Günther Albel.