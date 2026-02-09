Oče ubil 19-letno hčer, trupla več tednov niso našli

Kot poroča Kronen Zeitung, se je v okrožju Wimpassing v Welsu zgodila nova družinska tragedija, ki pa je ostala neopažena več tednov. Tri dni po prijavi izginotja 51-letnega moškega in njegove 19-letne hčere je avstrijska policija vstopila v njuni stanovanji, ki sta med seboj oddaljeni le 10 minut hoje, ter tam odkrila grozljive prizore.
Truplo 19-letnice naj bi bilo po poročanju medijev golo in že "močno razpadlo", a naj ne bi kazalo očitnih znakov poškodb. Kmalu za tem so iz stanovanja njenega očeta prišle podobne informacije - tudi njega so našli mrtvega, stanje njegovega trupla pa naj bi bilo podobno hčerinemu.
Kriminalisti so skozi rekonstrukcijo dogodkov ugotovili, da naj bi 51-letnik najprej v njenem stanovanju ubil hčer, domnevno naj bi jo zadušil, nato naj bi odšel do svojega doma in tam sodil še sebi. Kdaj točno naj bi se zločin zgodil, še ni znano, a predvidoma naj bi se to odvilo že pred nekaj tedni.
Vzrok kaznivega dejanja še preiskujejo, a preiskovalci naj bi sumili, da bi bila lahko očetova dejanja povezana z boleznijo ali invalidnostjo 19-letnice.
Forenzični dokazi so medtem že pokazali, da v zločin ni vpletena nobena druga oseba.