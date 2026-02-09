Oče ubil 19-letno hčer, trupla več tednov niso našli

Kot poroča Kronen Zeitung, se je v okrožju Wimpassing v Welsu zgodila nova družinska tragedija, ki pa je ostala neopažena več tednov. Tri dni po prijavi izginotja 51-letnega moškega in njegove 19-letne hčere je avstrijska policija vstopila v njuni stanovanji, ki sta med seboj oddaljeni le 10 minut hoje, ter tam odkrila grozljive prizore.

Truplo 19-letnice naj bi bilo po poročanju medijev golo in že "močno razpadlo", a naj ne bi kazalo očitnih znakov poškodb. Kmalu za tem so iz stanovanja njenega očeta prišle podobne informacije - tudi njega so našli mrtvega, stanje njegovega trupla pa naj bi bilo podobno hčerinemu.