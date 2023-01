Oče ubite Elle bo v njenem imenu ustanovil fundacijo proti orožju

Tim Edwards je 26-letno hčerko Elle, kozmetičarko in zobno medicinsko sestro, opisal za besedami: "Je tip osebe, ki bi stopila v sobo in bi vse vleklo k njej, ker je bila vedno nasmejana. Bila je lepega videza in se je odlično objemala. Bila je preprosto fantastično človeško bitje z zlatim srcem."

V čustvenem intervjuju pred njenim pogrebom, ki bo prihodnji teden, je Edwards govoril o uničenju, ki ga je družina občutila na božični večer, ko so izvedeli, da je bila umorjena, in o "borbi" v zadnjem mesecu. "Čas teče tako hitro," je rekel. "Nam božični dan, v luči dogodkov, ki so se zgodili, ni pomenil ničesar, to je minilo. Ni se mi zdelo resnično in božič nikoli ne bo enak. Božič zame nikoli več ne bo dan praznovanja." Edwards je dejal, da je Elle ostala "lepilo, ki nas vse drži skupaj" in da njena smrt ne bi smela biti zaman.

Spomnimo. Elle so ustrelili med praznovanjem s prijatelji v pubu Lighthouse v vasi Wallasey, Wirral, malo pred polnočjo 24. decembra. Njenega umora je obtožen 22-letni Connor Chapman, sojenje pa je razpisano za 7. junij. Ellin umor je bil peti strelski napad v Merseysidu od avgusta 2022 in Edwards upa, da bo fundacija, ki jo bo ustanovil v njenem imenu, prinesla sistemske spremembe glede nasilja z orožjem. "Pri kriminalu z orožjem ni zmagovalcev," je dejal. "Če vzamete v roke pištolo, je vaše prihodnosti konec in prihodnosti vseh okoli vas je konec. To je skrajno preprosto. Popolnoma nesmiselno in ne reši ničesar. Želim videti nekaj pozitivnega, ki bi nastalo iz tega. Ellino ime se bo v prihodnosti uporabljalo za dobre stvari. Ne sme se je pozabiti," je dodal.