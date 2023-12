Oče umorjene Giulie o morilcu: Niti Jezus ni odpustil svojim krvnikom

Truplo študentke so kasneje našli na dnu jarka blizu Padove. Po poročanju lokalnih medijev je bila več kot 20-krat zabodena v glavo, vrat in telo. "Odpuščanje je teža stvar. Niti Jezus ni odpustil svojim krvnikom, za to je prosil Boga. Težko bo," je priznal Gino.

Kaj pa bi dejal Filippovim staršem? Do njih ne čuti zamere, namesto tega jim pošilja močan objem. "Kot sem na pogrebu dejal v svojem govoru hčerki, sam bom morda nekoč znova plesal v dežju, morda se bom tudi nasmehnil. Za njiju bo to veliko težje. Imata vso mojo podporo in razumevanje," je dejal.