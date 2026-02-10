Naslovnica
Voyo.si
Tujina

Oče ustrelil svojo 23-letno hčer po prepiru o Trumpu

Dallas, 10. 02. 2026 17.57

Avtor:
N.V.
Lucy Harrison in njen oče

Na dan prihajajo nove podrobnosti umora 23-letne Britanke lani januarja v ZDA. Po preiskavi so ugotovili, da se je Lucy Harrison z očetom, preden jo je ta ustrelil, prepirala glede ameriškega predsednika Donalda Trumpa in posedovanja orožja.

Harrisonova, sicer doma iz Warringtona v Cheshireju, je lani januarja odšla s svojim partnerjem na obisk k odtujenemu očetu v Teksas. Slednji se je v ZDA preselil, ko je bila njegova hči še otrok, pred tem pa je bil na zdravljenju zaradi odvisnosti od alkohola, poroča BBC.

Kot je na zaslišanju povedal njen partner Sam Littler, sta se oče in hči pogosto prepirala glede posedovanja orožja. Tistega usodnega jutra pa naj bi se prepirala tudi o Trumpu, ki je bil tik pred tem, da zapriseže za svoj drugi mandat. "Kako bi se počutil, če bi bila jaz spolno napadena?" naj bi Harrisonova vprašala svojega očeta, ta pa ji je odvrnil, da ga to ne bi razburilo, saj ima še dve drugi hčerki. Harrisonova naj bi bila po tem prepiru precej jezna in je odšla v drugo sobo.

Le malo preden bi se morala Lucy in njen partner odpraviti proti letališču in vrniti v Veliko Britanijo, jo je oče odpeljal v svojo spalnico. Približno 15 sekund kasneje je bilo slišati glasen pok, nato pa očeta, ki je klical svojo ženo. "Spomnim se, da sem stekel v sobo in videl Lucy, ki je nepremično ležala na tleh, njen oče pa je kričal nekaj nesmiselnega," je dejal Littler.

Policija v Teksasu je smrt 23-letnice preiskovala kot možen umor, vendar proti njenemu očetu ni bila vložena kazenska ovadba, potem ko porota v okrožju Collin zoper njega ni podala obtožnice.

Sodišče v Veliki Britaniji je znova odprlo primer, oče pokojne Lucy pa se zaslišanja ni udeležil. Njegova odvetnica je sprva zahtevala, da se sodna izvedenka izloči iz primera, saj je bila mnenja, da bi objektivni opazovalec lahko sklenil, da obstaja "možnost pristranskosti". Po njenih besedah je tudi sama preiskava potekala bolj kot "kazenska preiskava ne pa kot ugotavljanje okoliščin".

Pritisk na Trumpa: je na mizi vojaški udar na Iran?

Verus
10. 02. 2026 19.35
bulšit njuz in fejk "dejstva" bodo pokopali to človeštvo
Odgovori
0 0
Anonymous88
10. 02. 2026 19.32
Gotovo je to resnična zgodba na podlagi katere ga je 12 članska porota lani oprostila obtožb. Zagotovo pišete samo čisto resnico in zgodba ni nič bolj kompleksna :D To je bilo to, sprla sta se o Trumpu, on jo je ustrelil in porota ga je oprostila. Zelo smiselna razlaga res, ti rednecki so pač nori a ne? Teksas pa to XD
Odgovori
0 0
SpamEx
10. 02. 2026 19.14
Militantne desnule žr svoje streljajo
Odgovori
+5
9 4
Watch-Man X
10. 02. 2026 19.15
Desni so vedno bili fanatiki....
Odgovori
+3
7 4
Groucho Marx
10. 02. 2026 19.36
Lewaci pa omamljajo dekleta in jih vežejo na radiatorje.
Odgovori
0 0
cekinar
10. 02. 2026 19.14
Trump bo vse svoje volivce pomilostil,neglede na zločin ki so ga zagrešili.
Odgovori
+7
9 2
Watch-Man X
10. 02. 2026 19.15
Pa sebe bo tudi!!!
Odgovori
+5
6 1
Watch-Man X
10. 02. 2026 19.10
To pa je definicija tabelih...Janšisti tudi taki da doma vse posiljujejo glede politike idk...
Odgovori
+0
5 5
Uporabnik1908566
10. 02. 2026 19.26
Ti maš Janšo še v pojstli, glih prav si obseden z njim.
Odgovori
+3
3 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 19.06
Najboljši fotri volijo trumpa si tepejo ženo..Zalivajo travo z mountain dew. Poznajo samo tiste države sveta kjer je amerika posredovala v bombandiranju in imajo transexualne sinove....
Odgovori
+5
9 4
periot22
10. 02. 2026 18.41
Nepomembno za Slovenijo!
Odgovori
+7
9 2
bibaleze
