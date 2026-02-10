Oče ustrelil svojo 23-letno hčer po prepiru o Trumpu

Harrisonova, sicer doma iz Warringtona v Cheshireju, je lani januarja odšla s svojim partnerjem na obisk k odtujenemu očetu v Teksas. Slednji se je v ZDA preselil, ko je bila njegova hči še otrok, pred tem pa je bil na zdravljenju zaradi odvisnosti od alkohola, poroča BBC.

Kot je na zaslišanju povedal njen partner Sam Littler, sta se oče in hči pogosto prepirala glede posedovanja orožja. Tistega usodnega jutra pa naj bi se prepirala tudi o Trumpu, ki je bil tik pred tem, da zapriseže za svoj drugi mandat. "Kako bi se počutil, če bi bila jaz spolno napadena?" naj bi Harrisonova vprašala svojega očeta, ta pa ji je odvrnil, da ga to ne bi razburilo, saj ima še dve drugi hčerki. Harrisonova naj bi bila po tem prepiru precej jezna in je odšla v drugo sobo.