Oče ustrelil svojo 23-letno hčer po prepiru o Trumpu

Harrisonova, sicer doma iz Warringtona v Cheshireju, je lani januarja odšla s svojim partnerjem na obisk k odtujenemu očetu v Teksas. Slednji se je v ZDA preselil, ko je bila njegova hči še otrok, pred tem pa je bil na zdravljenju zaradi odvisnosti od alkohola, poroča BBC.
Kot je na zaslišanju povedal njen partner Sam Littler, sta se oče in hči pogosto prepirala glede posedovanja orožja. Tistega usodnega jutra pa naj bi se prepirala tudi o Trumpu, ki je bil tik pred tem, da zapriseže za svoj drugi mandat. "Kako bi se počutil, če bi bila jaz spolno napadena?" naj bi Harrisonova vprašala svojega očeta, ta pa ji je odvrnil, da ga to ne bi razburilo, saj ima še dve drugi hčerki. Harrisonova naj bi bila po tem prepiru precej jezna in je odšla v drugo sobo.
Le malo preden bi se morala Lucy in njen partner odpraviti proti letališču in vrniti v Veliko Britanijo, jo je oče odpeljal v svojo spalnico. Približno 15 sekund kasneje je bilo slišati glasen pok, nato pa očeta, ki je klical svojo ženo. "Spomnim se, da sem stekel v sobo in videl Lucy, ki je nepremično ležala na tleh, njen oče pa je kričal nekaj nesmiselnega," je dejal Littler.
Policija v Teksasu je smrt 23-letnice preiskovala kot možen umor, vendar proti njenemu očetu ni bila vložena kazenska ovadba, potem ko porota v okrožju Collin zoper njega ni podala obtožnice.
Sodišče v Veliki Britaniji je znova odprlo primer, oče pokojne Lucy pa se zaslišanja ni udeležil. Njegova odvetnica je sprva zahtevala, da se sodna izvedenka izloči iz primera, saj je bila mnenja, da bi objektivni opazovalec lahko sklenil, da obstaja "možnost pristranskosti". Po njenih besedah je tudi sama preiskava potekala bolj kot "kazenska preiskava ne pa kot ugotavljanje okoliščin".
