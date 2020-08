Oče ustreljenega 29-letnika: Paraliziranega sina so priklenili na posteljo

Jacob Blake Sr.je obiskal svojega sina v bolnišnici. Kot je povedal v intervjuju za CNN, je sin paraliziran od pasu navzdol in pod vplivom zdravil, policija pa ga je kljub temu vklenila v lisice in privezala na bolniško posteljo. "Sin me je prijel za roko in pričel jokati, rekel mi je, da halucinira. Očka, očka, rad te imam. Zakaj so me tolikokrat ustrelili, me je vprašal. Rekel sem mu: Srček, sploh te ne bi smeli ustreliti!"

Odvetniki družine Blake so medtem sporočili, da je 29-letnik utrpel hude poškodbe hrbtenjače, hrbtenice, črevesja, ledvic in jeter. Čudež bo, če bo še kdaj hodil, pravijo. Policija iz mesta Kenoshe je za BBC pojasnila, da je Jacob Blake v pridržanju zaradi predhodnih kaznivih dejanj.

V mestu Kenosha, v ameriški zvezni državi Wisconsin, so, potem ko so policisti ustrelili 29-letnega temnopoltega Jacoba Blaka, izbruhnili nasilni protesti. Okoliščine streljanja še niso povsem jasne. Policisti naj bi na kraj dogodka prispeli zaradi prijave ženske, ki je trdila, da se na kraju nahaja njen nekdanji partner, ki ne bi smel biti tam. Policisti so želeli Jacoba aretirati, ko pa je ta odprl vrata avtomobila, ga je policist Rusten Sheskeysedemkrat ustrelil v hrbet.