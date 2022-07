Oče v avtu sredi noči pustil hčerko, policisti našli tudi droge

Istrski policisti so iz avtomobila rešili triletno deklico. Ta je bila sredi noči sama zaprta v avtomobilu, medtem ko je bil njen oče na plaži. Policisti so 33-letnika obtožili kršitve otrokovih pravic in zoper njega sprožili dodatno preiskavo - pri njem so namreč našli še več vrst prepovedanih drog. Deklica je trenutno v socialnem varstvu.

Triletno deklico, ki je bila sama zaprta v avtomobilu, je prva opazila avstrijska državljanka. Avstrijka je bila nameščena v apartmaju, nedaleč stran od parkiranega BMW vozila z nemško registracijo. Iz avtomobila je slišala otroški jok in o tem takoj obvestila istrsko policijo - ta je deklico rešila okoli pol druge ure zjutraj. icon-expand Hrvaški policisti so deklico iz avtomobila rešili okoli pol druge ure zjutraj. Prva jo je našla Avstrijka, ki jo je zbudil otroški jok. FOTO: Policijska uprava Zagreb Oče je dejal, da ni našel prenočišča, zato sta s hčerko želela prespati v avtu. Sam pa se je kasneje odločil oditi na plažo, kjer naj bi bil tudi v času, ko so policisti prišli po deklico, poroča hrvaški medij Glas Istre. Očeta deklice, 33-letnega nemška državljana, je policija obtožila kršitve otrokovih pravic, hkrati pa je nad njim sprožila dodatno preiskavo zaradi posedovanja drog. Policistom je namreč izročil 11 gramov amfetamina, štiri tablete MDMA in 13, 5 gramov marihuane.

Deklico je policija predala v skrb pristojnemu centru za socialno delo, ki za njo skrbi še zdaj. V centru za socialno delo skušajo v stik stopiti z dekličino materjo, ki je verjetno v Nemčiji.