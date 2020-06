Oče z dvojčicama v ZDA zapeljal čez pečine, rešila jih je policija

Moški je čez pečine zapeljal v soboto okoli 4.30, po tem, ko je ženi zagrozil, da bo to storil. Nadzorni posnetki kažejo vozilo s prižganimi lučmi kako zdrvi preko pečine in pade okoli devet metrov globoko v morje. Na posnetku je videti močan pljusk, ko vozilo prileti v morje.

Na posnetku, ki ga je objavila novinarka CBS News 8 Abbie Alford,je opaziti tudi luči drugega vozila, ki je vozilo takoj za očetom, vendar ni jasno, ali gre za policijski avtomobil. So se pa policisti hitro odzvali in jim je uspelo rešiti tako očeta kot deklici.

Jonathan Wiese, policist iz San Diega, je bil eden izmed prvih policistov na kraju dogodka. Kot je povedal za KNSD, se je spustil po pečinah navzdol, da bi pomagal družini. Spominja se, kaj je videl, ko je prišel do morja. "Oče je imel obe hčerki," je povedal. "Držal ju je in se trudil, da bi ostale nad vodo, vendar so se pogrezali. Ena deklica je bila budna in je jokala, druga je bila brez življenja."

Policistu je uspelo družino spraviti iz vode na bližnjo skalo. Oče in ena izmed deklic sta jo odnesla z manjšimi poškodbami, drugo deklico pa so odpeljali v bolnišnico v kritičnem stanju, vendar zdravniki pričakujejo, da si bo opomogla.