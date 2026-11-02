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Oče zgrožen: v sladkarijah, ki so jih otroci nabrali za noč čarovnic, našel žeblje

Dunaj, 02. 11. 2026 10.45 pred 21 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Noč čarovnic

V avstrijskem Linzu policija preiskuje pretresljivo odkritje. Oče je v čokoladicah in žvečljivih bonbonih, ki so jih njegovi otroci med praznovanjem noči čarovnic dobili od prebivalcev soseske, našel približno centimeter dolge žeblje. Ostri kovinski predmeti so bili skriti v sladkarijah, nekateri pa od zunaj sploh niso bili vidni.

28-letni oče iz Linza je v nedeljo zvečer pregledoval sladkarije, ki so jih njegovi otroci dan prej nabrali med tradicionalnim obiskovanjem hiš ob noči čarovnic. Pri tem je v več čokoladicah in žvečljivih bonbonih odkril majhne kovinske žeblje, poroča avstrijski časnik Kronen Zeitung.

Žeblji so bili dolgi približno en centimeter in skriti tako, da jih v nekaterih primerih od zunaj ni bilo mogoče opaziti. Otroci bi jih zato lahko zaužili skupaj s sladkarijami. Oče je o odkritju obvestil policijo, ki je začela preiskavo.

Policija za zdaj še ugotavlja, kdo je žeblje vstavil v sladkarije in kje so jih otroci dobili. Iz doslej objavljenih informacij ni razvidno, da bi bil kdo poškodovan. Avstrijski policisti so zaradi nevarnosti izdali opozorilo in prebivalcem svetovali, naj ne uživajo sladkarij, ki so jih otroci med nočjo čarovnic zbirali v soseski Linz-Oed.

V Hannovru je devetletna deklica po vrnitvi z obhoda hiš v treh sladkarijah odkrila šivalne igle.
V Hannovru je devetletna deklica po vrnitvi z obhoda hiš v treh sladkarijah odkrila šivalne igle.
FOTO: Shutterstock

Podobni primeri tudi po Nemčiji: V sladkarijah igle, žeblji in drugi kovinski predmeti

Odkritje v Linzu ni osamljen primer. O nevarnih predmetih, skritih v sladkarijah, ki so jih otroci dobili za noč čarovnic, so konec tedna poročali tudi iz številnih nemških mest. Policija preiskuje primere v več zveznih deželah, med drugim na Bavarskem, v Spodnji Saški, Turingiji, Baden-Württembergu in Severnem Porenju - Vestfaliji.

V Hannovru je devetletna deklica po vrnitvi z obhoda hiš v treh sladkarijah odkrila šivalne igle. Ena je bila skrita v čokoladici, drugi dve pa v žvečljivih bonbonih. Policija poskuša ugotoviti, kdo je nevarne predmete vstavil v sladkarije.

V Essnu sta se na policijo obrnili dve družini. Oče 13-letnega dečka je v čokoladici opazil sumljive luknjice in nato odkril iglo, vstavljeno s strani. Druga družina je igle našla v čokoladici in vrečki gumijastih bonbonov.

Podobne najdbe so prijavili tudi v Bremnu, Salzgitterju in več krajih v Turingiji. V kraju Filderstadt v Baden-Württembergu sta dve družini odkrili igle v sladkarijah z lešnikovim nadevom.

Za zdaj ni dokazov, da bi bili posamezni primeri v Avstriji in Nemčiji med seboj povezani ali da bi šlo za organizirano delovanje.

Policija pa je starše opozorila, da nevarnih predmetov ni vedno mogoče opaziti skozi embalažo. Staršem zato svetujejo, naj pregledajo sladkarije, ki so jih otroci dobili med obiskovanjem hiš, in so posebej pozorni na morebitne luknjice, poškodovano embalažo ali druge znake poseganja v izdelke.

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noč čarovnic sladkarije žeblji

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