Tujina

Ocena Bruslja: Ukrajina potrebuje več kot 70 milijard evrov tuje podpore

Bruselj, 17. 11. 2025 17.27 | Posodobljeno pred 33 minutami

STA , N.L.
Ukrajina potrebuje več kot 70 milijard evrov tuje podpore, da se bo prihodnje leto lahko branila pred rusko agresijo in da bo država še naprej delovala, je navedla Evropska komisija. Ob tem je članicam EU posredovala dokument z možnostmi, kako bi lahko unija zagotovila potrebna sredstva.

"Obseg finančnih potreb Ukrajine je velik," je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zapisala v pismu državam članicam.

Kot so zapisali na komisiji, lahko Ukrajina pokrije samo približno polovico vojaških potreb za prihodnje leto, ki znašajo 103 milijarde evrov. Tako potrebuje 52 milijard evrov vojaške pomoči in še 20 milijard evrov makrofinančne podpore drugih držav, skupaj torej 72 milijard evrov. Potrebe za leto 2027 po oceni Mednarodnega denarnega sklada (IMF) znašajo 64 milijard evrov.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen FOTO: AP

Večino teh potreb bo morala pokriti EU, potem ko so ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom ustavile pomoč Kijevu. 

Komisija je ob tem v skladu z zahtevo voditeljev držav članic z oktobrskega vrha EU podrobneje predstavila tri možnosti, kako bi lahko unija zagotovila potrebna sredstva.

Ena od teh je uporaba v okviru sankcij zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje 140 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini, ki bi ga ta vrnila šele, ko bi ji Moskva povrnila vojno škodo. Temu ostro nasprotuje Belgija, kjer je shranjenega večina tega premoženja.

Najbolj učinkovita rešitev uporaba ruskega premoženja?

Kot je pretekli teden v Evropskem parlamentu povedala von der Leyen, bi lahko Ukrajini EU pomagala še prek skupnega zadolževanja ali pa bi ji članice pomagale dvostransko.

V pismu se komisija ne opredeljuje do možnosti, vendar pa je predsednica komisije pretekli teden dejala, da je najbolj učinkovita rešitev uporaba ruskega premoženja.

"Seveda ni lahkih možnosti. Vendar pa to odraža tako velikost izziva kot zgodovinsko težo odgovornosti Evrope v tem ključnem trenutku za Ukrajino," po poročanju AFP piše v dokumentu, danes posredovanem članicam. Ob tem jih je pozvala, naj se hitro odločijo, kako naprej.

O tem bodo predsedniki vlad in držav članic odločali na zasedanju Evropskega sveta čez en mesec.

