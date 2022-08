Strokovna skupina: Matijanića bi moral zdravnik osebno pregledati

V strokovni skupini so izpostavili, da Matijanić že predhodno ni hodil na kontrolne preglede, ki jih je imel zaradi suma na dve avtoimuni bolezni. Preminuli novinar je bil sicer decembra 2021 hospitaliziran zaradi domneve o poslabšanem delovanju srčnih mišic. Kasneje je bil zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja iz oddelka odpuščen. Zdravniki so ga naročili na več kontrolnih pregledov, kjer pa se Matijanić ni zglasil. Zaradi klavstrofobije se je odpovedal tudi magnetni resonanci srca. Zdravstveni predstavniki so dejali, da so se mu zaradi tega pričele nove težave.

"Če bi imeli izvide slik njegovega srca, bi gotovo lahko bolje ukrepali. A naj spomnim, da je diagnozo bilateralne intersticijske pljučnice težko postaviti," je dejal kardiolog. "Možno je tudi, da Matijanić kljub hospitalizaciji ne bi okreval. Pacienti z njegovo diagnozo namreč redko okrevajo," je dodal. Matijanić sicer do zadnjega dneva ni imel znakov srčnega popuščanja, zdravnica mu je predpisala tudi terapijo s tabletami, ki pa je Matijanić ni sprejel.

"Pacient ni jemal zdravil, kdo ve, zakaj, morda zaradi strahu, morda zaradi česa drugega" so dejali. Strokovna skupina je tako ocenila, da so zdravstveni delavci v postopku ravnali pravilno, preminulega novinarja pa so posredno označili za "nevestnega pacienta". "To nikakor ni bil naš namen," se je kasneje opravičila predstavnica ministrstva.