Očeta Lamineja Yamala večkrat zabodli

Napad naj bi se zgodil v soseski Rocafonda v kraju Mataro, približno 30 kilometrov severno od Barcelone, kjer je Yamal odraščal in kjer še vedno živita njegov oče in babica.

Časnik La Vanguardia poroča, da je bil Mounir Nasraoui večkrat zaboden. Prav tako naj bi po dogodku Policija izvedla več aretacij in vodi preiskavo dogodka, a več podrobnosti niso razkrili, poroča AP.

Očividci so povedali, da je Yamalovega očeta med sprehajanjem psa obkolila skupina moških. Nato je prišlo do prepira, v katerem so 31-letnika večkrat zabodli, poroča La Vanguardia.

Španija je julija zmagala na Evropskem prvenstvu, potem ko so v finalu z 2:1 premagali Anglijo. Član zmagovalne ekipe je bil tudi komaj Yamal, ki je dan po tem, ko je dopolnil 17-let, prejel nagrado za najboljšega mladega igralca na turnirju. S 16 leti pa je pred tem postal najmlajši igralec v zgodovini evropskih prvenstev.