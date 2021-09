Očeta umorjenih otrok v Zagrebu premestili v psihiatrično bolnišnico

Hrvaška policija je v soboto zgodaj zjutraj po prejetih informacijah o napovedanem samomoru v stanovanju v Zagrebu odkrila tri mrtve otroke ter omamljenega očeta. Trojnega umora sumijo prav očeta, ki je po dejanju poskušal storiti samomor. Policisti so ga že v soboto prepeljali v zagrebško splošno bolnišnico, kjer je bil pod strogim nadzorom policije, danes pa so ga premestili v psihiatrično bolnišnico. "Moškega so danes v poznih popoldanskih urah prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Psihiatrično bolnišnico Vrapče," so sporočili iz zagrebške bolnišnice.