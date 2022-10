Očeta med vožnjo streljala drug na drugega, nasrkali sta njuni hčeri

Policija naj bi začela prejemati klice o streljanju, priče pa so poročale o črnem dodgu in sivem nissanu, ki sta po cesti vozila neenakomerno.

V nekem trenutku sta bili vozili eno poleg drugega in Leeper je dejal, da je nekdo v tovornjaku odprl okno in začel kričati vozniku nissana, naj se umakne. Sopotnik v nissanu se je zato zaletel v dodga.

Po besedah Leeperja je Allison zgrabil pištolo in izstrelil en strel na tovornjak, preden je odhitel. Kasneje je Allison dejal, da je to naredil zato, da ima manevrski prostor, da lahko zbeži.

Krogla iz Allisonove pištole je zadela petletno deklico v nogo in ko je Hale ugotovil, da je bila njegova hčerka ustreljena, je spet začel pospeševati, da bi dohitel nissan. Ko mu ga je uspelo dohiteti, je izvlekel pištolo in v smeri nissana izstrelil sedem ali osem nabojev. Leeper je povedal, da so trije naboji zadeli avto, pri čemer je eden zadel 14-letno dekle na zadnjem sedežu. Krogla jo je zadela v hrbet in povzročila kolaps pljuč.

Incident se je končal, ko sta voznika naletela na patruljni avto in se ustavila. Moška sta izstopila in se začela med seboj prepirati, policaj pa je prekinil prepir. Dekleti so odpeljali v bolnišnico na nadaljnje zdravljenje, nista pa življenjsko ogroženi.

Allison in Hale sta bila aretirana in obtožena poskusa umora. "Kaj je bolj strašnega kot en nor voznik s pištolo? Dva nora voznika s pištolo," je zaključil Leeper.