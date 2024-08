Očeta zamotile videoigre, dvoletnica umrla v avtu na žgočem soncu

Ko so policisti na njegov dom prišli drugič in očetu odvzeli prostost zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti in zlorabe otrok, pa je Scholtes povzdignil glas in jih vprašal, ali ga obravnavajo kot morilca. Kot piše Daily Mail , je 37-letni Christopher Scholtes v svoj zagovor policistom povedal, da deklice ni želel zbuditi in jo je zato pustil spati v avtomobilu le kakšnih 30 ali 45 minut, zagotavljal je, da je pustil delovati klimatsko napravo, ki pa se je po 30 minutah samodejno izklopila, deklico pa naj bi ves čas tudi preverjal. Povedal je, da naj bi s Parker prišla domov okoli 14.30, kamere sosedov pa so pokazale, da sta prišla že ob 12.53, posnetki pa so pokazali tudi, da Scholtes hčerke ni hodil preverjati do avtomobila, kot je zagotavljal, vse dokler njegova žena ni prišla domov. Ko je deklico našla neodzivno, pa sta na pomoč poklicala ob 16.16.

Deklico je na vroč julijski dan v avtu našla njena mama, ki je sicer anesteziologinja. Prišla je domov, v avtu pa zagledala hči Parker, klimatska naprava v avtomobilu pa je bila izklopljena. Na kraj so pozneje prišli tudi policisti, ki so nosili telesne kamere. Pri Inside Edition so pridobili posnetke kamer, iz katerih je razvidno, da se je oče, ko je izvedel, kaj se je zgodilo, zlomil. Bil je vidno pretresen, saj je po hiši hodil z rokami na glavi. Policisti in reševalci so mu povedali, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da otroka ohranijo pri življenju, čeprav je bila deklica že zelo vroča.

Christopherjeva najstarejša hči, 16-letnica iz prejšnjega zakona, je za KVOA TV povedala, da jo je oče večkrat puščal v avtu po več ur, kasneje pa jo je zaradi tega prevzela tudi socialna služba. Dodala je še, da je presenečena, da se tragedija ni zgodila že prej.

Erica Scholtes je smrt svoje hčerke označila kot veliko napako moža in sodnika prosila, naj še enkrat premisli o pridržanju moža do naslednje obravnave, dodala je, da si želijo deklico skupaj pokopati in to težko obdobje preživeti skupaj. Sodišče je željo uslišalo in Scholtesa do naslednje obravnave, ki bo še ta mesec, izpustilo iz pripora.

Na spletu se je medtem pojavila tudi peticija, s katero želijo prebivalci Arizone doseči, da bi zdravnici odvzeli licenco. V njej so zapisali, da je dr. Scholtesova zanemarjala svoje otroke in tudi po tragediji podpirala svojega moža kljub njegovi malomarnosti. "Najbolj zaskrbljujoče je, da dr. Scholtes še vedno stoji ob strani svojemu možu, tudi po tem, ko so bili v preteklosti že ugotovljeni primeri ogrožanja njunih otrok. Za nameček pa se je zavzela še za njegovo izpustitev iz pripora in se zdaj prosto sprehaja med nami," je zapisano v opisu peticije. "Glavna skrb je dobrobit njunih preostalih otrok, ki so že tako travmatizirani in še vedno v njuni oskrbi," so dodali. Izpostavili so, da je nekomu takšnemu dovoljevati, da opravlja zdravniško delo, nevarno in da ne smejo dovoliti, da bi takšno ogrožanje otrok ostalo brez posledic. "Za njihovo zaščito in zaščito naše skupnosti zahtevamo ukrepanje. Prosimo, da podpišete to peticijo in zagotovite, da bo za svoja dejanja naletela na resne posledice," so zaključili.