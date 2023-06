Očetu 13-letnega strelca v beograjski osnovni šoli podaljšali pripor

Oče je v priporu od 11. maja, sedaj pa so mu ga podaljšali zaradi možnosti, da bi ponovil kaznivo dejanje, za katerega je osumljen in za katerega je zagrožena kazen več kot 10 let zapora. Osumljen je hude kršitve splošne varnosti, ker je sina kljub mladosti učil streljanja in ga peljal na strelišče. Poleg tega pištole, s katero je deček streljal, ni ustrezno zavaroval, tako da jo je deček vzel in z njo izvedel strelski napad na svoji osnovni šoli.

Po državi potekajo protesti proti nasilju

Po tem in drugem streljanju, v katerem je 20-letnik 4. maja blizu Mladenovca ubil devet ljudi, v Beogradu tedensko potekajo protesti proti nasilju, ki so se medtem razširili tudi v druga mesta. Na protestih izražajo nezadovoljstvo z ukrepanjem oblasti.

Med drugim zahtevajo tudi odstop notranjega ministra Bratislava Gašića. O tej zahtevi na predlog opozicije srbska skupščina s prekinitvami razpravlja že od 15. junija, na zasedanjih pa premierka Ana Brnabić vztraja, da ne bo zahtevala odstopa Gašića, saj da ni odgovoren za streljanja. Poslanci sedaj razpravljajo o glasovanju o nezaupnici ministru.

Protesti so napovedani tudi ta konec tedna. V njihovem okviru bodo danes blokirali pomembno avtocesto E-75 v Beogradu in Novem Sadu od 17. do 20. ure, ko je pričakovati najgostejši promet. V soboto pa so napovedali proteste v 29 mestih po državi, tudi v Beogradu, kjer bodo protestniki odšli tudi pred komercialno televizijo Pink, za katero zahtevajo odvzem nacionalne frekvence. Napovedali so tudi blokado dveh mednarodnih železniških prog pri Smederevu in Nišu.