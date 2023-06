Očetu 13-letnika, ki je moril v Beogradu, podaljšali pripor

Ker storilec še ni star 14 let, za pokol kazensko ne more odgovarjati, je pa že vse od pokola priprt v psihiatrični ustanovi za otroke, kjer je na opazovanju.

Višje tožilstvo zoper njega vodi preiskavo zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje ogrožanja varnosti. Sumijo namreč, da je oče svojega sina v mesecih pred napadom učil rokovanja s strelnim orožjem, prav tako ga je vodil redno na strelišče, kjer je 13-letnik streljal na tarče. Pri tem oče ni upošteval dejstva, da je sin star komaj 13 let in da te aktivnosti niso primerne in dovoljene za to starost.

Včeraj je srbska vlada sporočila rezultate izrednega inšpekcijskega nadzora, ki so ga pristojni izvedli na beograjski šoli, na kateri se je zgodil strelski pokol. Ta je pokazal, da deček, ki je ubil 10 oseb, ni bil žrtev vrstniškega nasilja.