Oči na Tajvanu, rivalstvo z ZDA: Kitajska znova povečuje sredstva za vojsko

Zaradi zaostrenih geopolitičnih razmer in napetosti v povezavi s Tajvanom pa veliko zanimanja pritegne tudi podatek o povečanju izdatkov za vojsko. Kot poroča CNN , gre za že tretje zaporedno povečanje obrambnega proračuna. "Oborožene sile morajo okrepiti usposabljanje na vseh področjih, razvijati nove strateške smernice, več energije nameniti usposabljanju v bojnih razmerah in si usklajeno prizadevati za krepitev vojaškega dela na vseh smereh in področjih, " je v poročilu zapisal premier.

Gospodarsko okrevanje

Kitajski BDP se je v lanskem letu povečal le za tri odstotke in ni dosegel načrtovane 5,5-odstotne rasti, razlog za to pa je predvsem t. i. ničelna covidna politika. Gre za najmanjšo letno rast po letu 1976, če ne upoštevamo prvega covidnega leta 2020, ki je paraliziral ekonomijo. Potem ko je država decembra lani sklenila sprostiti ukrepe, so se po državi hitro razširile okužbe s koronavirusom, kar je povzročilo hud pritisk na oskrbovalne verige in proizvodnjo. Toda z januarjem je število okužb močno usahnilo in krivulje gospodarske dejavnosti so se začele obračati navzgor.

Uradni podatki kažejo, da so kitajska podjetja februarja na mesečni ravni zabeležila najboljši trend v zadnjih 11 mesecih. Zabeleženi sta bili tudi rasti v storitvenem in gradbenem sektorju.

Bonitetna agencija Moody's Investors Service je od takrat zvišala svojo napoved rasti Kitajske na pet odstotkov za leti 2023 in 2024, kar je več od prejšnjih štirih odstotkov in več od predhodnih projekcij. Analitiki so Kitajski napovedovali težko pot do okrevanja sredi nemirnih globalnih razmer, kar se je morda odrazilo tudi v konservativnem cilju za leto 2023, navaja CNN.

Medtem je Mednarodni denarni sklad januarja ocenil, da bo svetovno gospodarstvo letos še dodatno oslabelo, saj naraščajoče obrestne mere in vojna v Ukrajini še naprej obremenjujejo dejavnost. Svetovna rast se bo verjetno upočasnila s 3,4 odstotka leta 2022 na 2,9 odstotka leta 2023. Kitajska naj bi v torek tudi objavila podatke o uvozu in izvozu za prva dva meseca tega leta, kar bo omogočilo vpogled v povpraševanje v svetovni trgovini.

Med kongresom se bo predstavila nova gospodarska ekipa vladajoče komunistične partije, vključno z različnimi ministri in finančnimi direktorji, potrjena pa so bila tudi druga ključna imenovanja, ki jih je že izbralo vodstvo komunistične partije. Zamenjava premierja Lija bo uradno znana pred koncem kongresa, ki bo trajal do 13. marca.

Nova gospodarska ekipa se bo soočila s težko nalogo oživitve kitajskega gospodarstva, ki se spopada z naraščajočo paleto izzivov, vključno s počasno potrošnjo, naraščajočo brezposelnostjo, zgodovinskim upadom na trgu nepremičnin in vse večjimi napetostmi z Združenimi državami zaradi tehnoloških sankcij in Tajvana.