Očim brutalno pretepel pastorka: Odtisi čevljev, opekline dlani in stopal

Osumljeni A. I. je bil po aretaciji nameščen v psihiatrični ustanovi "Dr. Laza Lazarević." Po informacijah Blica je tam opravil psihiatrični pregled, nato pa so ga odpeljali na Drugo osnovno državno tožilstvo v Beograd, kjer so ga zaslišali. Po informacijah medija se je odločil braniti z molkom glede obtožb, da je grozovito trpinčil svojega pastorka.

Dečkovo mamo so medtem izpustili iz pripora zaradi suma, da ni storila ničesar, da bi sina zaščitila pred ponorelim partnerjem. Tudi ona se je – tako kot on – odločila za molk.

Pristojni sumijo, da se je prav A. I. nad dečkom tako surovo znesel, da so zdravniki trepetali za njegovo življenje.

"Deček je imel grozljive poškodbe po glavi in telesu. Zlomi reber, odtisi čevljev na telesu. Opekline na dlaneh in stopalih. Zdravniki, ko so ga videli, so rekli, da bo en dan kasneje umrl. Še vedno je v bolnišnici," pravi vir Blica, seznanjen s primerom.

Sosedom, ki so opazili otrokove povite roke, naj bi očim dejal, da se je opekel. Na dan, ko so ga aretirali, pa naj bi nato iz hiše na cesto metal oblačila, kar so opazili tudi sosedje, a se mu niso upali približati.